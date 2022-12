Villarreal e Lille, due sconfitte che danno ragione (ancora) a Spalletti

Luciano Spalletti è un allenatore di grande esperienza. Ed ancora una volta ha avuto ragione, il messaggio ai tifosi è chiaro.

Manca poco alla ripresa del campionato. Il Napoli è chiamato a confermarsi dopo l’importante avvio di stagione degli scorsi mesi, che ha visto gli azzurri andare avanti come un treno prima della sosta per i Mondiali. Ad oggi la squadra partenopea gode della grande stima degli addetti ai lavori, sia per l’ottimo lavoro di Cristiano Giuntoli in sede di mercato, ma anche per quanto fatto da Luciano Spalletti nell’andare ad amalgamare una rosa che ha confermato di avere dei valori importanti.

Servono riposte, adesso, dopo un periodo cosi lungo di stop, ma soprattutto anomalo considerando i Mondiali giocati durante l’inverno in Qatar. Eppure, c’è chi nella piazza partenopea è anche preoccupato. Il motivo? Le ultime amichevoli giocate dagli azzurri sia in Turchia ma anche al Maradona.

Se c’è qualcuno che si aspettava un Napoli rullo compressore anche durante queste partite, si è trovato di fronte qualcosa di ben diverso. La squadra di Spalletti, infatti, è andata incontro a due sconfitte su quattro negli impegni di queste ultime settimane.

Napoli, le partite contro Villarreal e Lille danno ragione a Spalletti

Due le sconfitte, entrambe al Diego Armando Maradona con i tifosi azzurri che hanno comunque sostenuto la squadra in questo momento cosi particolare. Lille e Villarreal sono due squadre di valore, e non compagini nettamente inferiori rispetto agli azzurri. Il ritorno di Kvaratskhelia sembrava dovesse essere la risoluzione di tutti i mali, ma non è cosi. Si è visto, insomma, che Luciano Spalletti ha avuto ragione ancora una volta. L’allenatore, infatti, ha messo più in volte in guardia la piazza in relazione al peso dato al giocatore georgiano, che ad un certo punto della stagione sembrava fosse imprescindibile per arrivare al successo.

Eppure, le due debacle contro Lille e Villarreal hanno sottolineato un aspetto chiaro: il Napoli ha bisogno di tutti i suoi effettivi per far girare una macchina importante e che basa molto della sua efficacia proprio sul lavoro di squadra. E’ evidente, dunque, che le assenza di Kim, Zielinski, Lozano e gli altri giocatori impegnati al Mondiale abbia inevitabilmente incisivo. Spalletti, ancora una volta, ci aveva visto lungo.