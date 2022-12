Napoli, Giuntoli stupisce ancora: il ds prova il colpo in Lega Pro

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sonda ancora il mercato. Gli azzurri monitorano anche altri campionati e sono pronti a stupire.

Cristiano Giuntoli è forse il segreto più importanti del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo del club ha scovato negli ultimi anni diversi talenti ed ha permesso alla società di ottenere grandi risultati sia sul piano sportivo che economico. Il Napoli ha vinto molto, è sempre stata impegnata in Europa e Giuntoli ha il merito di aver garantito le plusvalenze necessarie per permettere al club di investire e mantenere un bilancio positivo.

Quest’anno il dirigente si è però superato ed ha messo a segno una serie di colpi davvero incredibili. La società ha abbassato notevolmente il monte ingaggi con addii importante, ma la squadra è rimasta assolutamente competitiva. Da Kim fino a Raspadori, da Simeone fino al pezzo pregiato della campagna acquisti, il georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Giuntoli ha pescato ‘quasi dal nulla’ questo jolly ed il talento di Tbilisi si è rivelato l’ennesimo colpo di una carriera straordinaria.

Kvaratskhelia sta trascinando il Napoli in Italia e in Europa a suon di gol e assist ed il suo approdo ha portato tanti elogi al ds azzurro. Ora in società c’è ancora più fiducia ed entusiasmo attorno al dirigente, che, ha una grande libertà d’azione di operare sul mercato. Giuntoli è bravo a guardare non solo in Serie A, ma anche in palcoscenici meno importanti.

Napoli, nome a sorpresa per l’attacco

Nelle ultime settimane si è discusso molto dell’interesse del club azzurro per l’attaccante marocchino del Bari Cheddira. Un nome che intriga particolarmente il dirigente, ma che non sarebbe l’unico. Nelle ultime ore il Napoli è stato accostato ad un altro giovane attaccante, nome che ha destato particolare stupore da parte degli addetti ai lavori.

Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna il club azzurro è sulle tracce del giovane attaccante del Cesena Stiven Shpendi, considerato tra i maggiori talenti del campionato di Lega Pro. Il Napoli monitora la sua situazione, ma non è l’unico club: sul calciatore ci sarebbe infatti il forte interesse di Milan, Fiorentina e Sassuolo.