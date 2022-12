“Ha firmato”: Napoli, l’annuncio di mercato fa impazzire i tifosi

Il Napoli si tutela sul mercato, rinsaldando i legami con i suoi giocatori più importanti. Secondo le ultime news, uno ha appena rinnovato.

Se da un lato Giuntoli sta guardando al mercato, pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti, dall’altro il Napoli ha un obiettivo anche più importante. Si tratta ovviamente di difendere i propri giocatori dagli assalti delle big europee, tenendo unita il più a lungo possibile la squadra che sta facendo tanto bene sia in Serie A che in Champions League. O, se ciò non è possibile, assicurarsi di trarre il massimo vantaggio economico dalle eventuali partenze.

Nella rosa partenopea ci sono al momento cinque giocatori in scadenza nel 2023, il più importante dei quali è Juan Jesus, ma il ds azzurro guarda anche più in là. Mentre infatti si discute il prolungamento di Di Lorenzo, un giocatore sempre più fondamentale sia a livello tecnico che carismatico, Giuntoli lavora anche per bloccare il centrocampo. In particolare, c’è un nome che il Napoli vuole tenersi stretto, viste le ultime allettanti sirene di mercato.

Stiamo parlando di Stanislav Lobotka, il 28enne mediano slovacco che con Spalletti ha fatto finalmente il salto di qualità. affermandosi come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. E attirando così anche le attenzioni di club come il Real Madrid, che vedrebbe bene il napoletano come erede di Luka Modric. Per adesso nessuna offerta, ma è chiaro che quando ci sono di mezzo i Blancos è difficile dire di no, per cui si sono rese necessarie delle contromisure.

Lobotka rinnova: il Napoli si tutela sul mercato

E Lobotka non ha avuto problemi ad andare incontro al club partenopeo. Secondo quanto annunciato lunedì sera da ‘Sky Sport’, il centrocampista slovacco ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. In questo modo, l’attuale accordo verrà prolungato di due anni, dato che la scadenza originaria era fissata al 2025, ed è prevista anche una clausola d’estensione al 2028.

Non è ancora noto se e come cambieranno le cifre del contratto di Lobotka, che attualmente al Napoli percepisce 2 milioni di euro all’anno, undicesimo giocatore più pagato della rosa. Un aumento sembra però probabile, visto il rendimento del giocatore: in questa stagione ha già giocato 21 partite su 21, registrando 1 gol e 1 assist e partendo quasi sempre da titolare.