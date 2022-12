Napoli, buone notizie in arrivo? I tifosi sono pronti a gongolare

Napoli, manca poco alla ripresa e i tifosi già gongolano. Ecco svelato il motivo del buon umore, possibili buone notizie in arrivo?

Sette giorni o poco più, poi la Serie A tonerà protagonista. Dopo aver messo il Mondiale di Qatar alle spalle, il campionato italiano è pronto a riprendersi le prime pagine. Il Napoli ripartirà da San Siro, dalla temibile sfida di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il primo atto di un gennaio durissimo per gli uomini di Luciano Spalletti, che dovranno fare i conti con una concorrenza agguerrita e determinata a detronizzare gli azzurri il più in fretta possibile.

Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma. Insomma, il mese di gennaio del Napoli si prospetta davvero infuocato. Di qui a febbraio, i partenopei rischiano di venire già a conoscenza del proprio futuro, indirizzando (in un modo o nell’altro) il proprio campionato. Soprattutto nella gara del Maradona contro la Vecchia Signora, la formazione di Luciano Spalletti potrà dare un importantissimo segnale alla Serie A, magari spegnendo o alimentando i sogni rimonta dei bianconeri.

La Juventus sogna la rimonta, ma Vlahovic è un mistero. E il Napoli gongola coi suoi tifosi

Bianconeri che, però, devono fare ancora i conti con l’infermeria. In vista della ripresa e della trasferta del Maradona tra poco più di due settimane, Massimiliano Allegri è costretto a incrociare le dita. Non solo per il recupero di Paul Pogba (ancora in dubbio per le prime gare del 2023), ma anche e soprattutto per quello di Dusan Vlahovic. Come riportato da ‘Sky Sport’, il serbo è fortemente in dubbio per la partita del 4 gennaio contro la Cremonese, a causa di una pubalgia che lo sta tenendo fuori più a lungo del previsto.

Una possibile buona notizia per il Napoli e per i suoi tifosi, che dalla loro incrociano le dita per non vedere Vlahovic in campo al Maradona. Nulla di personale contro l’ex bomber della Fiorentina, ma la sua assenza farebbe di certo il gioco degli azzurri in vista della super sfida del 13 gennaio contro la Juventus.