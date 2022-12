👏🏻 “Capolavoro di Giuntoli!”: mercato Napoli, salti di gioia per Spalletti

Napoli, ancora un vero e proprio capolavoro da parte del DS Cristiano Giuntoli. Esulta anche Luciano Spalletti per il colpo

Non manca molto alla ripresa del campionato. Ancora sei giorni e il Napoli ripartirà dall’ostica trasferta di Milano. A San Siro, gli azzurri dovranno affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, in un match che si prepara ad essere già decisivo per gli uomini di Simone Inzaghi. In caso di sconfitta i nerazzurri sarebbero fuori quasi del tutto dalla lotta Scudetto e per questo la formazione allenata da Luciano Spalletti dovrà fare grossa attenzione in terra lombarda.

Nel mentre, il Napoli programma il mese di gennaio. Non solo per quanto concerne il campo e le tante partite decisive che attenderanno gli azzurri di qui ai prossimi trenta giorni, ma anche e soprattutto per quanto concerne il mercato. Bereszynski sarà il rinforzo in più di questa squadra, un altro piccolo capolavoro del DS Cristiano Giuntoli, che ai capolavori ha abituato i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori. E quello vero, è stato incoronato da un ex centrocampista dei partenopei.

“Capolavoro di Giuntoli”: Napoli, che incoronazione per Anguissa. L’ex è pazzo di lui

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il doppio ex di Inter-Napoli, Salvatore Bagni, si è detto pazzo di Zambo Anguissa: “È stato un vero e proprio capolavoro di Giuntoli e del mercato degli azzurri. In Premier League lo avevano quasi snobbato, mentre il Napoli lo ha fatto suo in prestito e poi lo ha riscattato per soli 15 milioni di euro. Un regalo, se consideriamo come e quanto si è rivalutato questo calciatore. Parliamo di un centrocampista totale, tra i più forti nel suo ruolo”.

Parole chiare, quelle di Salvatore Bagni, a riprova che il lavoro di Cristiano Giuntoli non conosce confini per stima e ammirazione. Anguissa è diventato in poco tempo una vera e propria colonna del centrocampo del Napoli, per la gioia di mister Luciano Spalletti che lo sta esaltando come nessuno aveva fatto mai.