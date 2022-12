❌ Calciomercato Napoli, salta tutto: spunta fuori l’ostacolo

Napoli, brutte notizie dal mercato? L’ostacolo è troppo grosso e ora l’operazione rischia di saltare definitivamente: tutti i dettagli

Sei giorni alla ripresa, per un gennaio davvero di fuoco. Il Napoli sa bene che nel prossimo mese si giocherà gran parte delle proprie speranze Scudetto. Non solo per il big match di San Siro, del 4 gennaio, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ma anche e soprattutto per i successivi appuntamenti, in un vero e proprio crescendo di difficoltà: Sampdoria, Juventus, Salernitana, Roma e chi più ne ha, più ne metta.

Insomma sarà un 2023 durissimo, ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Sia in campo che sul mercato. Non è un caso che il DS Cristiano Giuntoli stia già lavorando per limare ulteriormente una rosa che già così appariva come perfetta (o quasi). E l’arrivo di Bartosz Bereszynski, nello scambio con Alessandro Zanoli, è da intendere proprio in questo senso. Da sciogliere resta soltanto il dubbio legato a Diego Demme, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Demme ‘bloccato’ al Napoli: un ostacolo rischia di far saltare il suo addio a gennaio, ecco quale

Un po’ per gli infortuni, un po’ per l’exploit di Stanislav Lobotka, l’ex centrocampista del RB Lipsia ormai ha pochissimo spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Ragion per cui, lo stesso Diego Demme cerca una nuova sistemazione dove trovare minuti e certezze. Per il Napoli, l’italo-tedesco resta una pedina comunque utile, ma la decisione su un suo addio o meno dipenderà dalla volontà proprio del calciatore.

Un ostacolo, però, rischia di tenerlo bloccato e far saltare il suo addio al Napoli.