Napoli, il paragone con Catania in diretta che fa sorridere i tifosi

In diretta a TV Play c’è stato un paragone tra Napoli e Catania che ha fatto sorridere i tifosi: e quel filo che lega con l’Argentina

Napoli ha un filo che la lega all’Argentina non solo grazie a Diego Armando Maradona, ma anche ad altri calciatori che hanno scritto la storia del club. Come per esempio Ezequiel Lavezzi, ma anche Gonzalo Higuain oppure Omar Sivori. Insomma, una lunga tradizioni di giocatori molto forti che sono passati all’ombra del Vesuvio. Le immagini della festa quando l’Albiceleste ha battuto la Francia, nella finale del Mondiale di Qatar 2022, resteranno impresse nella memoria di tutta Italia.

Anche il Catania, oggi in Serie C, in passato ha avuto un grande feeling con l’Argentina. Tanti sono i giocatori che hanno vestito questa maglia e tra l’altro fatto benissimo: Gonzalo Bergessio, il Papu Gomez -oggi campione del mondo-, El Pitu Barrientos, giusto per fare gli esempi più famosi. Ma anche Mariano Andujar, che ha vestito sia la maglia del Catania, sia quella del Napoli. E proprio di questo filo che lega le due città ha parlato Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo con un passato proprio nel club siciliano.

Napoli e Catania, il paragone di Lo Monaco

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TV Play: “Per passione e trasporto, la piazza di Catania è una piccola Napoli. La gente del posto sente la squadra proprio come all’ombra del Vesuvio, è una delle poche città in cui accade questo. I tifosi sono divisi tra chi sente la squadra in modo viscerale e tifosi normali”. Poi continua: “Sono contento che abbiano trovato una nuova proprietà con questa disponibilità. Sta affrontando la Serie D con leggerezza e alla fine del girone d’andata hanno già vinto il campionato”.

Lo Monaco ha poi proseguito: “C’è un divario netto e mi fa piacere ci sia un futuro roseo”. Il Catania dopo anni bui può finalmente tornare un po’ a sorridere. Anche se sembrano lontani anni luce gli anni in cui, per esempio, vinceva all’Olimpico contro la Juventus o batteva l’Inter in casa.