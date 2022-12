“Non si può”: Napoli, la rivelazione in diretta mette nei guai Spalletti

Napoli, la rivelazione in diretta dopo il match suona come un vero e proprio avvertimento per Spalletti. Alla ripresa servirà fare attenzione

Alla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023 manca sempre meno. Al via, il 4 gennaio, c’è in calendario la super sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi ed la SSC Napoli di mister Luciano Spalletti. Una gara che preannuncia spettacolo che, però, sarà vietata ai residenti in Campania. I supporters azzurri, dopo gli scontri di qualche anno fa che hanno portato alla morte dell’ultras Belardinelli, non potranno assistere al match dagli spalti dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano.

Niente trasferta, dunque, per i tifosi azzurri con residenza in città. L’unico modo per seguire la sfida sarà sintonizzarsi davanti alla tv per dare supporto ai propri beniamini. Intanto, dopo le festività natalizie, le due squadre hanno continuato la preparazione in vista della scoppiettante gara del prossimo 4 gennaio. In casa Inter c’è apprensione per le condizioni di Mkhitaryan, uscito malconcio dalla sfida amichevole contro il Sassuolo. I nerazzurri, poche ore fa, hanno affrontato i neroverdi nell’ultimo friendly match prima della ripresa della stagione.

Napoli, hai sentito Acerbi? Arriva l’avvertimento in diretta tv

Proprio nel post gara di Inter-Sassuolo, ai microfoni di Inter Tv si è presentato il difensore Francesco Acerbi. Intervenuto in diretta televisiva, ha commentato anche l’imminente sfida contro il Napoli di Spalletti. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato questo match meglio delle altre partite. Abbiamo disputato un buon primo tempo con buone giocate. Il gol è stato sfiorato in più di una occasione contro una squadra che è tecnica, veloce e che ci conosce anche molto bene. Questo è stato un ottimo test ed il risultato positivo porta fiducia alla quadra. Il mio ruolo? E’ al centro della difesa, ma mi piace giocare anche a sinistra. Lì, però, c’è Bastoni che è bravo e giovane. Questo è un gruppo sano, è la cosa più importante”.

Poi ha concluso: “Come ci stiamo preparando per affrontare il Napoli? Sappiamo benissimo che è una gara da dentro o fuori. Il mese di gennaio è quel momento dell’anno in cui ti giochi una intera stagione. Da domani inizieremo a pensarci, speriamo che siano tutti a disposizione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare come sappiamo e vincere”