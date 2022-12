😱 Paura Napoli, Spalletti deve intervenire nello spogliatoio: il motivo

Il Napoli si prepara alla ripresa, ma attenzione allo spauracchio. I tifosi preoccupati, Spalletti è dovuto intervenire sul gruppo: il motivo

Meno di una settimana alla ripresa, per un Napoli che dovrà ripartire da uno dei terreni di gioco più ardui e complessi di tutta la Serie A. Ritrovare il campionato a San Siro sarà tutt’altro che semplice per gli uomini di Luciano Spalletti, anche perché dinanzi si troverà una squadra affamata e volenterosa di portare a casa il bottino pieno. Dopotutto, una sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi significherebbe essere fuori (quasi del tutto) dalla lotta Scudetto.

Ragion per cui, non bisogna farsi trovare impreparati. Il Napoli sta battendo molto sul tasto della ripresa, consapevole che al restart avrà tutti gli occhi puntati su di sé. E le amichevoli non hanno dato grossi segnali positivi, preoccupando in parte anche i tifosi più ottimisti. Le sconfitte con Villarreal e Lille al Maradona sono state fragorose, ma adesso il gruppo di Luciano Spalletti è chiamato a dimostrare che era tutto riconducibile ad un semplice calo di motivazioni.

Napoli in calo nelle amichevoli, i tifosi tremano. Spalletti interviene già nello spogliatoio: il motivo

Motivazioni che adesso andranno ritrovate con più fame e voglia di prima. Per questo Luciano Spalletti è dovuto intervenire nello spogliatoio negli ultimi giorni, come raccontato e rivelato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’. Il tecnico di Certaldo vuole evitare categoricamente cali da parte dei suoi calciatori, al punto da aver già affrontato la squadra dopo le due magre figure in amichevoli.

“Ragazzi non ci siamo mai fermati, avanti! La testa è rimasta sempre lì!”: secondo il ‘CorSera’, queste sarebbero state le parole che Spalletti avrebbe ripetuto come un mantra ai suoi calciatori. Un invito e una preghiera a non fermarsi proprio ora che verrà il bello. Gennaio sarà un mese durissimo per il suo Napoli: tra Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma si giocherà una buona fetta di Scudetto. E se i tifosi tremano al fantasma di un calo, gli azzurri dovranno dimostrare quante infondate siano le paure nate dopo le ultime amichevoli.