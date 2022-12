“Il giocatore è attenzionato…”: Napoli, Giuntoli spiazzato dal retroscena

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli spiazzato dal retroscena svelato in diretta: tutti i dettagli

Il Napoli, almeno per il momento, ha intenzione di completare l’acquisto di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, in cambio di Alessandro Zanoli. Per una questione di liste, tornerà anche Nikita Contini proprio da Genova sponda blucerchiata. Luciano Spalletti ha comunque confermato che il club partenopeo è attento a ogni occasione, qualora dovesse effettivamente presentarsi. Molto dipenderà dalla voglia di Diego Demme di continuare in maglia azzurra.

Demme ha trovato pochissimo spazio in quest’inizio di stagione. Ha subito un infortunio che ne ha limitato disponibilità e rendimento, inoltre Stanislav Lobotka ha avuto una crescita impressionante. Togliere lo slovacco dal campo è complicato per Spalletti, che infatti gli ha consegnato le chiavi della squadra. E oggi è arrivato un retroscena interessante di Pantaleo Corvino su Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce seguito dal Napoli.

Napoli, Corvino spiazza Giuntoli

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: “Napoli su Hjulmand? Dovete chiederlo a Giuntoli. Il giocatore è attenzionato da tanti grandi club. Sul campo ha dimostrato di poter meritare le attenzioni delle big, credo anche quella del Napoli. Giuntoli è attento e non fa passare inosservate queste cose”. Poi continua: “Il lavoro del ds si concentra anche sulla programmazione a breve, medio e lungo termine, osservando. Non si occupa solo di comprare e vendere giocatori”. Parole un po’ spiazzanti che dimostrano come sul centrocampista danese ci siano tanti altri club disposti a formulare un’offerta importante.

Hjulmand in questa stagione ha collezionato quindici presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto tre assist vincenti. Era arrivato lo scorso anno dall’Admira Wacker per circa 120 mila euro. Adesso il suo valore è molto più alto, probabilmente sarà la prossima plusvalenza del Lecce, che permetterà al club di rinforzare la squadra. E’ il modo di lavorare di Corvino, che in Italia ha portato giocatori del calibro di Vlahovic e Jovetic, tra gli altri. Insomma, Giuntoli se vorrà portare a casa Hjulmand dovrà faticare parecchio.