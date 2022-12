Pelé il migliore di sempre? La risposta di Adani non lascia dubbi

Pelé, Messi o Maradona? L’opinionista Lele Adani non ha alcun dubbio: ecco la sua risposta alla fatidica domanda.

La scomparsa di Pelè, avvenuta poche settimane dopo che Lionel Messi ha trionfato nel Mondiale in Qatar, riporta al centro del dibattito la fatidica domanda: chi è il migliore della storia? Per anni, prima che la Pulce stupisse il mondo tra Barcellona, PSG e Argentina, il mondo del calcio ha vissuto il dualismo Maradona-Pelé. Adesso nel confronto entra anche Messi.

L’opinionista Lele Adani, che non ha mai nascosto la sua passione per il calcio sudamericano, prova a dare una risposta alla domanda: tra Pelé, Messi e Maradona chi è il più forte? Una risposta che automaticamente significherebbe anche dire chi è il più forte della storia del calcio? Adani risponde così ai microfoni dell’ANSA: “Pelé ci ha fatto vedere prima quello che ci avrebbero fatto vedere Maradona e Messi.”

“Pelè è il calcio per come lo conosciamo oggi: gesti tecnici, atletici, finte, intuizioni, conclusioni.” ha continuato Adani. “Con Pelé il numero dieci diventa il numero dieci. E’ il Brasile che finalmente diventa il Brasile, vince il suo primo Mondiale della storia e diventa il Pais do Futbol. Questo grazie ad un diciottenne che va al Mondiale in Svezia e lascia a bocca aperta gli spettatori europei”

Adani su Pelé: “E’ la passione per il calcio che si tramanda”

Adani continua con le lodi sperticate per il compianto fuoriclasse brasiliano: “Un quotidiano di San Paolo ha trovato il modo giusto per titolare la morte di Pelé: ‘E’ morto, posto che possa morire’. Perché attraverso O Rei ciò che si poteva sognare si è poi effettivamente realizzato. E si realizza ogni giorno.”

Infine Adani conclude: “E’ il racconto pieno di meraviglia dei nostri genitori, dei nostri nonni. E’ il testimone della passione per il calcio che si tramanda da una generazione all’altra. Lo sentiamo nostro, lo tramandiamo. Attraverso O Rei troviamo noi stessi e rivendichiamo il diritto di sognare dentro un campo di calcio. Anche per questo sarà sempre grato a Pelè“