Calciomercato Napoli, top e flop di Giuntoli durante la finestra di gennaio

Il ds Giuntoli ha piazzato 15 colpi di mercato durante le varie finestre invernali da quando è al Napoli: diversi sono passati inosservati

Cristiano Giuntoli si appresta a vivere il suo ottavo calciomercato invernale da quando è diventato direttore sportivo del Napoli nel 2015. Da quel momento in poi, le sessioni di gennaio non hanno prodotto sempre ingressi memorabili nella formazione azzurra.

L’anno in cui il ds ha lasciato maggiormente il segno tra gennaio e febbraio è stato il 2020. In quella circostanza sono giunti alcuni elementi presenti attualmente in rosa. In un paio di circostanze invece Giuntoli non ha piazzato nessuna mossa, dedicandosi soltanto alle operazioni minori. In totale sono 15 i colpi realizzati in inverno.

Napoli, Giuntoli e il calciomercato invernale: flop Grassi, nel 2020 i colpi Lobotka e Rrahmani

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli da quando è a Napoli ha utilizzato la sessione invernale per fare pochi e mirati interventi. Dovrebbe accadere lo stesso pure durante questa finestra di mercato. Quella che sta cominciare è l’ottava campagna di trasferimenti di riparazione alla quale il ds toscano prenderà parte alle dipendenze del club di Aurelio De Laurentiis.

Nel primo anno, a gennaio 2016, Giuntoli ha prelevato il centrocampista Alberto Grassi dall’Atalanta per 8 milioni di euro. Oltre a lui è arrivato a Napoli anche Vasco Regini, in prestito dalla Sampdoria per 1.5 milioni di euro. Infine, i partenopei hanno ingaggiato Gnahore dalla Carrarese girandolo in prestito al Carpi.

Nel gennaio successivo, a Napoli sono arrivate altre due pedine. Il colpo da vetrina è stato rappresentato da Leonardo Pavoletti, acquistato dal Genoa per 18 milioni di euro. Con lui, poi è giunto all’ombra del Vesuvio anche il giovanissimo Leandrinho, scovato al Ponte Preta ma mai impiegato in prima squadra.

Nel 2018, il ds ha rifatto il fianco sinistro ingaggiando Mario Rui dalla Roma per poco meno di 6 milioni di euro e il terzino croato Hrvoje Milic, svincolato in quel momento. Senza squadra pure Banguora, altra meteora ceduta in prestito al Mosta, formazione del massimo campionato maltese.

Nessun movimento nel 2019, intensa invece la campagna invernale del 2020. A Napoli, in quella circostanza sono arrivati Lobotka, acquistato dal Celta Vigo per 21 milioni di euro, Rrahmani, ingaggiato per 15 milioni dall’Hellas Verona (ma lasciato in prestito ai gialloblù fino ad agosto). Il Napoli ha preso inoltre anche Andrea Petagna per 17 milioni, lasciandolo in prestito alla Spal fino al termine della stagione. Sono inoltre arrivati nella stessa finestra anche Diego Demme, dal Lipsia per 10 milioni di euro e Politano, in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter.

Bocce ferme nuovamente nel 2021 mentre a gennaio scorso a Napoli è sbarcato Tuanzabe, in prestito dal Manchester United.