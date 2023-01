Napoli, buone notizie dal mercato: il prossimo avversario perde pezzi

Il Napoli si prepara alla ripresa della stagione, ormai imminente, ma dal mercato arrivano notizie interessanti: un avversario perde i pezzi.

È tutto pronto: finalmente la stagione dei club sta per ricominciare. Non vede l’ora neppure il Napoli, che il 4 gennaio torna in campo in Serie A contro l’Inter. I partenopei arrivano da alcune amichevoli prestigiose ma poco soddisfacenti contro Villarreal e Lille, ma Spalletti avrà la rosa al completo. Discorso diverso per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che invece devono fare i conti con qualche grattacapo.

Tra rinnovi di contratto che ancora non arrivano (Skriniar, De Vrij), problemi societari e le condizioni di Lukaku, il Napoli va incontro alla gara di San Siro da favorita. Non foss’altro per il primo posto in classifica e gli 11 punti di vantaggio sui nerazzurri (8 invece sul Milan secondo). Insomma, tutto sembra remare dalla parte degli azzurri. Ma quello in campionato non è l’unico impegno a cui si sta preparando il Napoli.

Ci sono anche gli ottavi di Champions League, che più in là vedranno i ragazzi di Spalletti affrontare l’Eintracht Francoforte. La doppia sfida contro i detentori dell’Europa League andrà in scena in 21 febbraio in Germania, e il 15 marzo al Maradona. L’occasione è ghiotta per il Napoli per centrare la prima storica qualificazione ai quarti di Champions League. Anche perché i tedeschi rischiano di presentarsi all’incontro rimaneggiati.

Napoli Eintracht, mercato in uscita per i tedeschi

La formazione tedesca rischia infatti di perdere alcuni dei suoi principali giocatori nel mercato di gennaio, arrivando all’incontro del Napoli con una formazione indebolita. Negli scorsi giorni, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha infatti rivelato la vicinanza tra la Lazio (che il Napoli incrocerà il 3 marzo) e Luca Pellegrini. Il terzino dell’Eintracht, in prestito dalla Juventus, vorrebbe tornare in Italia, e i biancocelesti sarebbero una scelta gradita.

È vero però che l’italiano ha giocato appena 14 partite stagionali con Glasner, quindi non è un titolare fisso della squadra di Francoforte. Ben più pesante sarebbe la partenza di Evan Ndicka, colonna della retroguardia dell’Eintracht, che viene dato come conteso tra Arsenal e Juventus. Al momento un suo addio è probabile, e infatti i tedeschi stanno già monitorando un’alternativa: a febbraio, il Napoli potrebbe trovarsi contro una vecchia conoscenza della Serie A, Kiwior dello Spezia.