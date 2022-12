Inter-Napoli, due dubbi per Inzaghi: ecco quale sarà la decisione principale

Pausa Mondiali ormai in archivio e piede sull’acceleratore in vista del ritorno della Serie A. Mancano ormai pochi giorni alla ripresa del campionato. Occhio alle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della super sfida della 16^ giornata contro il Napoli

Quali saranno le scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida della 16^ giornata tra Inter-Napoli? Il tecnico nerazzurro spera di poter recuperare totalmente Lautaro Martinez dalle fatiche del Mondiale e dopo alcuni problemi alla caviglia e al piede post campionato del Mondo. L’attaccante argentino, come noto, è stato sottoposto a infiltrazioni per scendere in campo con la maglia dell’Argentina.

Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi regolarmente, ma non è escluso che Inzaghi decida di lasciarlo a riposo in vista della sfida contro il Napoli per cercare di far recuperare totalmente il bomber argentino e riaverlo a disposizione al top della forma nelle giornate successive. Lautaro Martinez, ovviamente, si accomoderà in panchina nella sfida contro il Napoli e potrebbe subentrare in campo nel corso della ripresa qualora l’Inter dovesse aver bisogno del suo contributo.

Non solo Lautaro Martinez, occhio anche alle condizioni di Lukaku e Correa. L’attaccante belga sarà regolarmente a disposizione, e considerate le ultime amichevoli, Inzaghi potrebbe affidarsi all’ex Chelsea dal primo minuto già dalla sfida di campionato contro i partenopei. Forma fisica totalmente ritrovata e semaforo verde in vista della seconda parte della stagione.

Inter-Napoli, Correa ancora out: Dzeko titolare

Per la sfida tra Inter-Napoli, non sarà a disposizione Correa. L’attaccante argentino, salvo clamorosi colpi di scena, non riuscirà a recuperare dal problema al tendine d’Achille prima della 18^-19^ giornata. Difficilmente L’ex Lazio riuscirà ad accomodarsi in panchina per la super sfida di San Siro.

Contro il Napoli toccherà a Dzeko scendere in campo dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà Lukaku, il quale resta nettamente favorito su Lautaro Martinez. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni dopo le ultime seduta di allenamento prima della super sfida. Non è escluso che Inzaghi possa ribaltare le proprie decisione dopo la rifinitura finale.