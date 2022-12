Inter-Napoli, la notizia arriva anche a Spalletti: cosi cambia tutto

Inter-Napoli, si avvicina la sfida in programma il 4 gennaio. Arriva una notizia che potrebbe cambiare tutto, anche per Spalletti.

Siamo ormai arrivati a ridosso della ripresa del campionato. Dopo la sosta inedita per il Mondiale giocato nelle scorse settimane in Qatar, i campionati sono pronti a tornare in campo. In molti paesi europei, a dire la verità, si sta già giocando da qualche giorno. L’Italia riprenderà questa settimane, e c’è già un big match che sta attirando l’attenzione dei media. Quella tra Inter e Napoli, infatti, è una sfida troppo importante per gli equilibri di classifica. Gli azzurri tornano in campo da primi della classe, ma anche con qualche dubbio nato nelle ultime amichevoli.

La squadra di Spalletti, infatti, non è sembrata al top della condizione soprattutto nelle ultime sfide contro Villarreal e Lille. Vero è che mancavano anche diversi titolari reduci proprio dal Mondiale ed ora in vacanza. Ma è altrettanto vero che la squadra è sembrata fisicamente in ritardo di condizione, e dunque non con la stessa stabilità fisica vista nella prima parte di stagione. Che possa, la sosta, aver condizionato in maniera negativa la squadra di Spalletti?

Napoli, si va verso l’Inter: arriva la notizia da Milano

Il tutto andrà verificato subito, visto che il Napoli affronterà l’Inter in un match cruciale per il prosieguo della stagione. Vincendo, infatti, la compagine partenopea darebbe un segnale netto a tutto il campionato, proseguendo un andamento da carro armato visto già nella prima parte della stagione. Al contrario, però, una sconfitta sottolineerebbe in maniera concreta una prima falla che potrebbe anche creare qualche acredine all’interno dello stesso ambiente azzurro.

Insomma, non soltanto 3 punti saranno in pali in quel di Milano. E proprio dal capoluogo lombardo arriva una notizia che potrebbe cambiare sensibilmente, soprattutto sotto il punto di vista tattico, la sfida tra Napoli ed Inter. Ieri Mkhitaryan ha subito un infortunio durante la sfida amichevole contro il Sassuolo. Ma come sta l’armeno?

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si è trattato di lombalgia ma il giocatore è uscito in via precauzionale. Non si può ancora dare per certa, però, la sua disponibilità per il match contro gli azzurri. Nei prossimi giorni – si legge – ci saranno delle valutazioni ancora più precise sulle condizioni di Mkhitaryan. Chiaro che la presenza dell’ex Roma potrebbe condizionare anche la veste tattica che Simone Inzaghi andrà a scegliere.