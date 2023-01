Napoli, 2022 da incorniciare: Spalletti ha fatto meglio del Real di Ancelotti

Il Napoli di Spalletti si è imposta ai massimi livelli in Europa nel 2022: gli azzurri hanno fatto anche meglio del Real Madrid di Ancelotti

Il Napoli ha vissuto un 2022 da favola. La squadra di Luciano Spalletti ha accarezzato a lungo la possibilità di vincere il suo terzo scudetto nella passata stagione mentre in questa è partita in maniera altrettanto brillante. Sogni di gloria sui quali si esprimerà il 2023. Intanto, gli azzurri si sono consolidate come una delle migliori squadre d’Europa.

Il 2022 del Napoli è stato tanto positivo da lasciarsi alle spalle anche club super blasonati, che non hanno saputo esprimere lo stesso passo della formazione di Spalletti. Tra queste anche club come il Real Madrid, vincitore peraltro dell’ultima Champions League.

I partenopei sono tra le tre squadre che hanno sommato più punti nel 2022.

Punti anno solare 2022, il Napoli nelle top 3 dei cinque massimi campionati europei, superato pure il Real Madrid di Ancelotti

Il 2022 del Napoli è stato clamoroso. I numeri diventano sfavillanti soprattutto se comparati a quelle delle altre big d’Europa. I partenopei sono tra le prime tre tra le squadre appartenenti ai primi cinque campionati d’Europa.

In Italia, non tiene il passo della squadra di Luciano Spalletti neppure il Milan, che pochi mesi fa si è proclamato campione d’Italia. Nel 2022, i rossoneri hanno collezionato 77 punti in 34 partite (media 2.27). Il Napoli, infatti, ha fatto meglio rispetto alla squadra di Stefano Pioli, collezionando 81 punti in 34 gare. Una media di 2.38 a partita. Un rendimento super riuscito ad eguagliare da pochissimi.

I partenopei hanno espresso un rendimento anche migliore del Manchester City di Pep Guardiola: 79 punti in 34 partite. Alle spalle del Napoli, che occupa la seconda posizione, termina pure il Barcellona di Xavi. I blaugrana hanno collezionato 83 punti in 35 partite, raggiungendo una media 2.37. Nettamente alle spalle del Napoli di Spalletti il Bayern Monaco ma pure il Liverpool di Jurgen Klopp, rivale degli azzurri in Champions League durante la fase a gironi.

Leggermente meglio soltanto altre due squadre. Il PSG ha conquistato 84 punti in 35 gare, regina d’Europa. I parigini hanno pertanto centrato una media di 2.40 ogni 90’.