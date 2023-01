Inter-Napoli, attesa per il big match: un titolare tiene in ansia Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti sta lavorando per trovare la migliore condizione in vista del big match di San Siro contro l’Inter.

Mancano ormai pochi giorni e tornerà ufficialmente il campionato di Serie A. Mercoledi 4 Gennaio 2023 il nostro campionato tornerà con la sedicesima giornata e subito andrà in scena a San Siro il big match tra Inter e Napoli. Una sfida delicata e fondamentale per entrambi con la squadra di Spalletti, che, sicuramente, ha una situazione più agevole rispetto ai rivali.

Il club nerazzurro non può più sbagliare, è a 11 punti dalla squadra capolista ed anche un pari è forse troppo poco per provare a puntare verso una clamorosa rimonta scudetto. Spalletti ha concluso il 2022 con un test congiunto in Campania con la Juve Stabia dove ha avuto sicuramente ottimi segnali.

Cento minuti con una sorta di amichevole e il tecnico toscano ha valutato tutti gli uomini a disposizione, specialmente coloro che sono appena tornati dai Mondiali in Qatar. Per loro, soprattutto, la sfida contro la Juve Stabia era molto importante e gli azzurri hanno dato importanti indicazioni.

Napoli-Juve Stabia, una buona e una cattiva notizia

Il club partenopeo ha vinto per 6 a 1 questo piccolo test ed ha mostrato una condizione molto migliore rispetto alle ultime sfide in amichevoli, nello specifico le sconfitte contro il Villarreal ed il Lille. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui calciatori più in forma e quelli invece più indietro.

Secondo il quotidiano il centrocampista polacco Piotr Zielinski è sicuramente già tornato ai ritmi che lo hanno caratterizzato prima della sosta mondiale. La situazione è diversa invece per Anguissa. Come sottolinea il Corriere il calciatore è apparso più indietro di condizione ed appare complicato un suo ingresso dal primo minuto nella sfida contro i nerazzurri.