Napoli, Giuntoli prepara la cessione: può andare in Serie B

Inizia ufficialmente il calciomercato. In casa Napoli si fanno le opportune valutazioni sia per acquisti che per le cessioni.

Nella giornata odierna è iniziato ufficialmente il calciomercato in Italia. Tutte le squadre italiane, dal Napoli capolista alle ‘piccole’ impegnate nella lotta per la salvezza, hanno la possibilità di cambiare. I dirigenti sono ora costantemente al lavoro e l’obiettivo è quello di modificare la squadra rinforzando i punti deboli.

Il club azzurro lavora sul mercato e l’obiettivo è portare acquisti e cessioni alla formazione di Spalletti. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha lavorato alla grande cedendo i pilastri con gli ingaggi più onerosi ed acquistando giovani talenti. Calciatori del calibro di Kim e Kvaratskhelia si sono rivelati subito grandi acquisti ed hanno contribuito al primato del club partenopeo.

Ora la formazione capolista della Serie A dovrebbe rinforzare la rosa senza intaccare il gruppo che ha finora dominato il campionato italiano. La società è consapevole della potenza della squadra e sicuramente non verranno fatti cambiamenti di primo piano. Il direttore sportivo del club azzurro Giuntoli lavora non solo agli arrivi ma anche alle possibili uscite.

Napoli, futuro in bilico per Sirigu

Salvatore Sirigu è uno dei calciatori di maggiore esperienza della rosa. L’estremo difensore è arrivato in estate, ma non ha finora trovato mai spazio. Il calciatore ha avuto anche problemi fisici ed il suo futuro in azzurro è ancora in bilico. La società lavora anche sul mercato dei portieri e negli ultimi giorni non è stato escluso il ritorno dal prestito di Nikita Contini.

Secondo quanto riporta Tuttosport il Cagliari è intenzionato ad attuare un’importante campagna per rinforzare la squadra a gennaio. Il club sardo ha sondato il portiere azzurro Salvatore Sirigu, che, potrebbe cosi fare rientro nella sua Sardegna. La squadra sarda ha inoltre messo nel mirino altri giocatori di qualità come Radja Nainggolan e un altro ex azzurro come Manolo Gabbiadini. Non solo il Cagliari visto che il calciatore piace molto anche alla Reggina, club tra le prime della classe in Serie B. E’ sfida tra i club cadetti per il portiere azzurro, il cui futuro resta in bilico.