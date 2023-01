😍 Napoli, la squadra di Spalletti è senza limiti: il record è pazzesco

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Inter a San Siro in un test chiave e molto importante per vari fattori. Comincia la Serie A.

La prima parte di stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stata a dir poco straordinaria. Il club azzurro ha raggiunto numeri eccezionali ed ha brillato sia in Italia che in Europa. La società ha perso in estate diverse pedine chiave e non c’erano grandi aspettative, eppure la squadra ha reagito diversamente ed ha ottenuto numeri a dir poco spaventosi. Il primo posto in Serie A e la qualificazione agli Ottavi di Champions senza patemi ha sorpreso tutti.

La squadra partenopea ha finora subito una sconfitta stagionale, arrivata ‘inutilmente’ nel match di Anfield contro il Liverpool. Gli azzurri hanno mantenuto comunque il primato del girone e affronteranno agli Ottavi di finale i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Sia gli addetti ai lavori che i tifosi sono rimasti a dir poco increduli dinanzi ai risultati di questo Napoli.

Oltre ai risultati il club azzurro ha impressionato per le prove di forza e per i numeri incredibili con il quale la squadra si è letteralmente abbattuta sugli avversari. Il club partenopeo, in pochi mesi, è diventata una mina vagante ed addirittura ancora oggi è considerata tra le principali outsider per la vittoria della Champions League.

Napoli, gli uomini di Spalletti sono da record

Il Napoli di Luciano Spalletti è rimasto l’unico club, nei principali campionati europei, ad essere ancora imbattuto. Prima dei Mondiali i club in questione erano tre, ma in questi giorni prima il Benfica e ieri il PSG hanno ceduto l’imbattibilità in campionato. Il club transalpino ha ceduto nettamente nello scontro diretto contro il Lens secondo in classifica, con un netto 3 a 1 da parte dei padroni di casa.

Ora, oltre a cercare di mantenere il primato in classifica, gli azzurri hanno da conservare un record assoluto. La squadra è l’unica in Europa e mercoledi sera difenderà questo record a San Siro contro l’Inter, il primo arduo test di questo 2023. Inter-Napoli servirà non solo come sfida scudetto con i nerazzurri davanti all’ultima vera chance, ma anche per difendere il record del club partenopeo.