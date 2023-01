Inter-Napoli, si accende la partita: il retroscena fa impazzire Spalletti

Ci si prepara alla ripartenza della Serie A. Inter-Napoli sarà match di cartello, e c’è una notizia che manda al settimo cielo Luciano Spalletti.

Manca poco alla sfida che vedrà di fronte Inter e Napoli. Un clima già rovente quando ci troviamo a più di 48 ore dalla partita, dove in palio ci sono tre punti che potrebbero rivelarsi determinati sia per l’una che per l’altra squadra. Ed allora ecco che basta niente per accendere la polemica, come sta accadendo in queste ore per la designazione dell’arbitro Sozza, nativo proprio di Milano. Sui social è letteralmente esplosa la polemica proprio in relazione a questa designazioni cosi particolare, che evidentemente non può far contenti i tifosi del Napoli.

Eppure, Luciano Spalletti dovrà essere bravo a tenere fuori la squadra da questa dinamiche che inevitabilmente possono condizionare anche il rendimento in campo. Serve tenere alta l’attenzione su quello che andrà fatto all’interno del rettangolo di gioco. Il Napoli, tra l’altro, arriva da un paio di amichevoli dove i risultati non sono stati incoraggianti, e servirà dunque dare anche un segnale alla piazza partenopea che ora teme il bloccarsi di una macchina che bene ha fatto nel corso della prima parte della stagione.

Inter-Napoli, si accende la partita: i tifosi napoletani…

Manca poco e si tornerà in campo. Il clima è rovente e si prevede un San Siro pieno per la sfida. Ma ci sarà anche una presenza importante di tifosi azzurri che seguiranno la squadra. Il tutto è stato confermato anche da ‘La Repubblica’, che ha sottolineato come i tifosi napoletani accoreranno in massa per seguire i ragazzi di Luciano Spalletti.

Si prevedono ben 8 mila tifosi – si legge – che saranno presenti anche in altri settori dell’impianto. Non soltanto quello dedicato agli ospiti, dunque, ma anche in altri punti del Meazza ci sarà una presenza massiccia di tifosi del Napoli pronti a sostenere la squadra in questa partita cosi importante per le dinamiche di classifica. Manca poco, bentornata Serie A!