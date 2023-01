Inter-Napoli, esplode la polemica: furia sui social, il motivo

Aveva già diretto il polemico Milan-Fiorentina, ora a Sozza tocca il difficile Inter-Napoli: è polemica per l’arbitro è milanese e ha dei precedenti scomodi su decisioni delicate, di campo.

Inter-Napoli sarà il primo big match previsto per il 2023, in occasione del ripristino del campionato di Serie A dopo la pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e le vacanze natalizie. C’è grande attesa per la sfida, considerato anche che a Milano arriverà la prima in classifica e i nerazzurri hanno grande necessità di risalire fra le postazioni. Per tale ragione, allo stadio si registrerà il sold-out con circa 75.000 tagliandi andati a ruba. Nonostante la trasferta sia vietata ai residenti in Campania, di napoletani ve ne sono moltissimi per il resto dello stivale e faranno sentire il loro calore ai propri beniamini.

L’AIA quest’oggi ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide di campionato e nel caso di Inter-Napoli il fischietto per la gara delle 20:45 sarà Simone Sozza. Già così non è stato difficile polemizzare, perché il direttore del match è nativo di Milano pur appartenendo alla sezione di Seregno, ovvero Monza.

Inoltre, l’arbitro considerato è stato già al centro di discussioni importanti a causa della gestione dell’ultimo Milan-Fiorentina. Nella circostanza i vertici della Viola fecero scoppiare un vero scandalo rispetto alle decisioni di Sozza e anche i quotidiani furono molto severi nei giudizi. Due questioni su tutte, ovvero il rigore non concesso alla Fiorentina al 70′ dopo una scivolata di Tomori su Ikoné, che portava palla, in area di rigore; poi la auto-rete rossonera al 93′, viziata secondo l’opinione più diffusa da un contatto fra Rebic e Terracciano.

L’arbitro Sozza designato per Inter-Napoli: sul web scoppia la polemica

I tifosi del Napoli hanno la memoria lunga, sopratutto adesso che la posizione degli azzurri in classifica porta ogni situazione nell’occhio del ciclone. Sozza sarà accompagnato da Meli e Peretti. Il quarto uomo sarà Piccinini, mentre al VAR ci sarà Fabbri con Aureliano all’AVAR. Non appena i nomi sono stati confermati, sono scoppiate le polemiche.

Twitter ne è stata una delle arene principali. L’utente Francesco, ad esempio, scrive: “La designazione di Sozza dimostra che Saviano purtroppo ha ragione. Grazie a Sozza il Milan è a -8 e non -10…”. Dello stesso avviso è Fernando Scoppa, che incalza con alcuni dettagli: “Sozza è nato a Milano. Sozza vive a Seregno, a 30 minuti dallo stadio Meazza Sozza ha arbitrato Milan-Fiorentina. Senza i suoi errori, ora il Napoli sarebbe a +11 sul Milan. Cominciamo bene”. Michele invece: “Con l’assegnazione di Sozza per Napoli Inter e partita ufficialmente la strategia per portare lo scudetto sopra il il fiume Po”.