Inter-Napoli, pessime notizie: è ufficiale, il big salta la sfida

Pesante e preoccupante assenza in Inter-Napoli: gli esami di oggi confermano la situazione del giocatore, che dovrà saltare la sfida.

L’attesa infinita sta veramente giungendo al termine. Il nuovo anno è cominciato e tra due giorni, il 4 gennaio 2023, ripartirà anche la Serie A, ferma da circa due mesi per i Mondiali di Qatar 2022 e la pausa natalizia. Fra ritiri ed amichevoli, ogni squadra ha cercato la sua soluzione per mantenere alto il livello atletico dei calciatori e ha atteso il rientro di quelli impegnati con le proprie Nazionali. In alcuni casi, la sosta è stata utile per la ripresa degli infortuni, in altre situazioni invece c’è ancora da attendere.

Indubbiamente il big match della giornata sarà Inter-Napoli. A San Siro è attesa l’attuale prima della classe e sarà sotto tutti i punti di vista un match indicativo per capire come può proseguire il livello di competitività ai piani alti della Serie A.

Per ciò che concerne la squadra agli ordini di mister Luciano Spalletti, la situazione dovrebbe essere positiva. Tutti i giocatori sono a disposizione del tecnico e pronti per l’impegno che li attende. In casa Inter, invece, alcune situazioni hanno il punto interrogativo e una invece è una certezza, riguarda Marcelo Brozovic.

Inter-Napoli, Brozovic out: il punto sull’infortunio

Attraverso il proprio sito ufficiale, la società nerazzurra dettaglia l’allenamento quotidiano e i progressi rispetto al centrocampista croato. Secondo quanto riferito dal comunicato apposito, Marcelo Brozovic si è sottoposto ad esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Il tutto a causa di un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra e “gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro”. Quali saranno i tempi di recupero? Ancora non sono stati stabiliti, poiché le condizioni del giocatore saranno da valutare giorno dopo giorno.

Un’assenza di grande valore per Simone Inzaghi, il quale dovrà consolarsi col rientro di Lautaro Martinez. Il bomber non ha mostrato il meglio di sé ma è comunque reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina e ciò è motivo di grande stimolo per il prosieguo dell’anno. In occasione di un’intervista ai canali del club, infatti, ha dichiarato: “Era il sogno più importante quello di vincere il Mondiale. Si gioca per il proprio paese e per tutta la gente. È stato bellissimo ed emozionante, ma adesso devo pensare a continuare a vincere. Questo è l’obiettivo: vincere tutti i trofei a cui partecipo”.