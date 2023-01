Inter, terribili notizie per Inzaghi: il top è ko, salta il Napoli

Nella gara di mercoledì sera contro il Napoli, Simone Inzaghi dovrà rinunciare ad una pedina molto importante del suo scacchiere tattico

Il match di mercoledì sera a San Siro introdurrà il Napoli al campionato. Gli azzurri vogliono mantenere la striscia di successi aperti già da diverso tempo. Per farlo però devono superare l’insidiosa Inter di Simone Inzaghi, chiamata a riscattare una prima parte di torneo tra alti e bassi.

La formazione interista deve riavvicinare la testa della classifica, quantomeno però centrare una delle prime quattro posizioni per garantirsi la possibilità di continuare a restare in Champions League pure nella prossima stagione. Inzaghi però per la gara contro il Napoli deve fare una rinuncia importante.

Inter, Brozovic verso il forfait per la gara contro il Napoli: al suo posto Inzaghi pronto a schierare ancora Calhanoglu

I nerazzurri hanno un ritardo di undici punti in classifica sulla squadra di Luciano Spalletti. Il confronto di Milano può avvicinare l’Inter oppure lasciarla definitivamente fuori dalla corsa scudetto. Le ore precedenti sono però dettate da incognite di formazione per i meneghini. Come riferito da ‘Fantacalcio.it’, Marcelo Brozovic è in forte dubbio per la partita di mercoledì sera alle 20.45 contro il Napoli. Il centrocampista croato non ha smaltito completamente i problemi fisici accusati prima della finalina con il Marocco per il terzo e quarto posto.

A due giorni dalla partita contro la squadra di Luciano Spalletti, il centrocampista è ancora alle prese con un lavoro personalizzato. Pertanto, Simone Inzaghi con ogni probabilità dovrà fare a meno di lui nel cuore del centrocampo nerazzurro.

Il tecnico piacentino per questa ragione dovrebbe scegliere Hakan Calhanoglu nelle vesti di regista davanti alla difesa. Un ruolo che il turco ha già ricoperto nel corso di questa stagione quando Brozovic è mancato in precedenza, prima della lunga sosta causata dal Mondiale. Ai suoi lati dovrebbero esserci invece Barella e Mkhitaryan. ‘Fantacalcio.it’ ha inoltre informato del rientro in gruppo di De Vrij nella giornata di oggi. Il centrale olandese è in ballottaggio con Acerbi.