Napoli, pioggia di milioni in arrivo. De Laurentiis gongola, c’è l’annuncio ufficiale

Ottime novità per il presidente Aurelio De Laurentiis: il Napoli incrementa ancora la sua base economica con l’ultima mossa realizzata

Arrivano buone notizie per il Napoli ma soprattutto per il suo presidente Aurelio De Laurentiis. Le ultime novità provenienti dall’area commerciale sono piuttosto interessanti per la formazione partenopea. Gli azzurri hanno appena annunciato la nuova partnership.

Un accordo che avrà importanti benefici per il club partenopeo nei prossimi anni. Il Napoli, infatti, ha stretto un accordo redditizio con un’azienda sudcoreana. Il brand diventerà partner della società azzurra in tutte le gare di Serie A ma anche in occasione delle sfide di Coppa Italia e nelle amichevoli. Mossa che consentirà ai partenopei di monetizzare.

Napoli, nuovo sponsor per il club di De Laurentiis: accordo con l’azienda fintech sudcoreana Dunamu Inc. fino al termine della stagione 2023-2024

La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha comunicato attraverso un comunicato ufficiale una nuova partnership. A partire dalla gara di mercoledì sera contro l’Inter e fino al termine della stagione 2023-2024, la Dunamu Inc. – azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio Upbit (tra le piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo) – diventerà “back-of-shirt partner e global crypto-exchange partner” della società di De Laurentiis.

L’accordo sarà valido per tutte le partite di Serie A ma anche per quelle di Coppa Italia e le amichevoli. La partnership con Dunamu Inc. consentirà al Napoli di continuare a perseguire l’obiettivo di creare una fanbase in Corea del Sud. La società vuole crescere sul territorio asiatico. Grossa soddisfazione per la partnership appena siglata è stata espressa da Tommaso Bianchini, Chief international devolopment officer del Napoli. “La partnership certifica l’unione di due realtà in forte espansione nei rispettivi settori, a sottolineare la volontà di sviluppare un progetto al cui centro ci siano innovazione e tecnologia. Il club è attento ai mercati internazionali e alle tecnologie più avanzate, nell’ottica di migliorare costantemente il nostro brand a livello globale”, ha detto quest’ultimo. Soddisfatto pure il CEO di Dunamu Inc., Sirgoo Lee.