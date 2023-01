Napoli, finalmente la firma: ecco l’annuncio, settimana prossima si chiude

Salti di gioia per i tifosi del Napoli. La firma dovrebbe arrivare la prossima settimana, c’è l’annuncio che spiega tutto.

E’ tutto pronto per tornare in campo. Anche il Napoli si prepara a quella che sarà una sfida importantissima, con gli azzurri che affronteranno l’Inter. Tre punti in palio che celano molto di più del mero fattore numerico all’interno delle dinamiche di classifica. Vincere la prima di questo 2023 resta una priorità assoluta per entrambe le squadre, soprattutto in relazione a quella che dovrà essere una risposta da dare alle rispettive piazze. Quella azzurra aspetta conferme, soprattutto dopo le uscite non particolarmente felice durante le amichevoli invernali.

Dall’altra parte l’Inter ha l’ultima chiamata per rendersi protagonista di una rincorsa che resta, ad oggi, molto complessa vista la distanza dalla capolista. Al netto di quest’ultimo aspetto, però, proprio vincere contro i primi della classe darebbe una spinta netta ai nerazzurri e creerebbe finalmente nuovo entusiasmo per ripartire con il piede giusto e lasciarsi alle spalle le polemiche nella seconda parte del 2022.

Napoli, settimana prossima arriva la firma: c’è l’annuncio

Oltre al fatto campo, il Napoli lavora anche su altre situazioni legate a mercato e rinnovi. Non si ha ancora contezza di quelli che potranno essere movimenti concreti da parte del club partenopeo, anche se qualcosa potrebbe muoversi soprattutto in uscita. Da qui, poi, si faranno ragionamenti anche su potenziali novità in entrata. C’è poi da tenere sotto il controllo anche alcune situazioni interne, e proprio in questo senso arrivano buone notizie per i tifosi azzurri.

Si è parlato tanto in queste settimane del rinnovo di Stan Lobotka, arrivato ormai al felice epilogo. Ma c’è anche un altro giocatore azzurro pronto a prolungare il suo contratto con la squadra: si tratta di Amir Rrahmani, altro elementi importante la rosa azzurra. Il difensore kosovaro – come riportato da ‘Sky Sport’ – avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per rinnovare il suo contratto.

L’incontro decisivo, riporta l’emittente satellitare, dovrebbe tenersi la prossima settimana. La firma, dunque, dovrebbe arrivare a breve, anche per la gioia dei tifosi che sperano in un prolungamento anche per quanto riguarda l’ex difensore del Verona.