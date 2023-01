Napoli, i tifosi tremano: la Juve lo porta via, si può fare subito

L’agente sportivo Alessandro Parisi ha parlato a ‘TvPlay’ del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juve e delle contromosse del Napoli

Già da qualche giorno si parla della possibilità che Cristiano Giuntoli possa lasciare il Napoli nel corso dell’estate. L’indiscrezione clamorosa è stata tirata fuori da ‘TvPlay’. Il ds partenopeo è seguito con grande attenzione dalla Juventus. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi a determinate condizioni.

Ai microfoni di ‘TvPlay’ nel corso della consueta diretta su ‘Twitch’ ne ha parlato l’agente Alessandro Ranieri. Quest’ultimo ha confermato la notizia e ha aggiunto ulteriori particolari alla vicenda. I prossimi mesi saranno decisivi in quest’ottica. Il Napoli prepara le contromosse.

Napoli, Giuntoli alla Juventus? “Il ds azzurro è la prima scelta dei bianconeri ma bisogna trattare con De Laurentiis”

Il procuratore Alessandro Ranieri ha parlato della possibilità che Cristiano Giuntoli finisca alla Juventus. Lo ha fatto nel corso della trasmissione odierna di ‘TvPlay’. “L’opzione Giuntoli è la prima scelta della Juventus. Si tratta di un’operazione fattibile, si sta cercando un accordo per la prossima stagione ma la negoziazione può rivelarsi comunque costosa. Giuntoli guadagna più di un milione di euro, cifra alla quale si aggiungono poi dei bonus legati alle trattative che riesce a concludere e ai risultati ottenuti. Il suo contratto scade nel 2024 pertanto se la Juventus vuole completare la trattativa deve sedersi con il Napoli, con De Laurentiis che chiederebbe chiaramente una buonuscita per liberare il ds”.

Il Napoli in questo caso sarebbe chiamato a sostituire la figura del direttore sportivo toscano. “Aurelio De Laurentiis non si farà trovare impreparato nel caso in cui Giuntoli dovesse chiedere di essere liberato”, ha spiegato Ranieri.

Una soluzione interna potrebbe essere già tracciata: “La coppia composta da Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani sarebbe la scelta naturale per riempire lo slot. Considerato il ruolo attivo esercitato da De Laurentiis nella gestione della parte sportiva e delle trattative”, ha detto l’agente riferendosi ai due membri dello scouting azzurro.

Ha poi proseguito: “La dirigenza sta crescendo in casa anche un possibile futuro direttore sportivo o un dirigente da inserire nei quadri del club. Vale a dire Antonio Sinicropi, ex difensore di Vigor Lamezia, Hinterreggio, Bocale e Palmese e attuale consulente del Bari”, ha chiuso Ranieri.