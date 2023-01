Napoli, il gesto di Spalletti è straordinario: è accaduto ieri

Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti si è reso protagonista di un gesto che ha colpito tutti i dipendenti del Napoli di De Laurentiis

Non sarà semplice ripetere quanto fatto nel 2022 per il Napoli. I partenopei, nell’anno solare appena concluso, hanno mantenuto un ritmo infernale. Tantissimi i punti conquistati dalla formazione di Luciano Spalletti. In Europa, tra le formazioni appartenenti ai 5 maggiori campionati, soltanto il PSG ha fatto leggermente meglio rispetto agli azzurri.

Il dato significativo dà merito a Spalletti per il grande lavoro svolto da quando ha assunto le redini del Napoli. Il tecnico di Certaldo ha chiuso in crescendo l’anno, con uno straordinario periodo di forma che ha permesso alla sua squadra di arrivare alla sosta Mondiale con un vantaggio di otto lunghezze sul Milan campione d’Italia in Serie A. Il futuro però rimane tutto da scrivere e per questa ragione, l’allenatore ieri si è reso protagonista di un gesto molto significativo.

Napoli, Spalletti raduna tutti e brinda al nuovo anno con un discorso motivazionale: il tecnico non vuole fermarsi

Consapevole delle insidie che attendono il Napoli in questa seconda parte di stagione, l’allenatore azzurro ieri si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato dalle parti di Castel Volturno. Anzi, il momento è stato abbastanza significativo.

Come ha scritto ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Luciano Spalletti ha convocato tutti nella sala stampa del centro sportivo per scambiare gli auguri. Il brindisi di inizio anno, ai quali hanno partecipato anche tutti i dipendenti del club, è stato seguito da un breve discorso tenuto dal tecnico di Certaldo.

Questi ha sottolineato quanto sia importante restare tutti uniti per centrare l’obiettivo. Una “mossa da leader” scrive la ‘Gazzetta’. Un gesto arrivato a poche ore dal confronto con l’Inter da cui ripartirà la stagione del Napoli, desideroso di regalarsi una seconda parte di stagione all’altezza della prima. I partenopei hanno bisogno di tutte le componenti per riuscirci e Spalletti lo ha tenuto a chiarire in tempi non sospetti.