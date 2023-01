“Può andare in Serie B”: Napoli, si accende una pista a sorpresa

Cessione in Serie B? Per uno dei giocatori del Napoli si apre una nuova pista, nelle prossime settimane lap possibile svolta.

Il calciomercato può portare a risvolti anche inaspettati. E’ quello che potrebbe accadere anche in casa Napoli, quando ormai il mese di gennaio è cominciato e si cominciare a chiacchierare su quello che andrà fatto da qui alle prossime settimane. La verità è che gli azzurri non dovrebbero muovere tante pedine, ed il tutto sarà legato sostanzialmente a due-tre elementi che potrebbero svestire la maglia azzurra. Il motivo ormai è noto: trovare un minutaggio maggiore in un’altra squadra.

E’ quello che sperano giocatori come Diego Demme o Salvatore Sirigu, ed ancora giovani come Gaetano e Zanoli. La macchina perfetta costruita da Luciano Spalletti prevede minuti per tutti. Eppure c’è chi ha voglia di misurarsi con un impegno più costante e magari potersi ritagliare anche uno spazio da titolare. Ne è consapevole Cristiano Giuntoli, che sta lavorando in queste settimane proprio per capire se possano emergere soluzioni adeguate per quei giocatori che desiderano giocare di più.

Napoli, Sirigu verso la Serie B: spunta una nuova pista

E cosi uno dei giocatori che potrebbe lasciare Napoli nel corso di questa finestra invernale di calciomercato è Salvatore Sirigu, arrivato all’ombra del Vesuvio come vice-Meret. L’ex portiere della Spal non ha praticamente lasciato spazio al suo collega. Proprio per questo potrebbe esserci la necessità per l’ex portiere di Torino e Genoa di trovare spazio altrove.

Una delle soluzioni porta in Serie B. Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, la Reggina avrebbe dimostrato un’interesse concreto per l’ex estremo difensore del Paris Saint Germain. Un interesse che sarebbe stato confermato anche da Reggio Calabria, dove aspettano un portiere di assoluto affidamento. Eppure, riporta la radio ufficiale, in casa Napoli sperano (e sono convinti!) che alle fine Sirigu deciderà di restare a Napoli.