Napoli, soluzione ponte dopo l’addio di Demme: due nomi nel mirino

Il Napoli continua a sondare il mercato, e ora emergono due nomi nuovi nel caso si concretizzi la cessione di Demme. Scopriamo chi sono.

Continuano le manovre di Giuntoli per perfezionare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per la seconda parte della stagione. Il ds del Napoli vuole aggiungere alcuni validi elementi alla formazione partenopea, per rafforzare le ambizioni di scudetto del presidente De Laurentiis. Ma sa che di dover agire nei limiti del budget e delle occasioni che si presentano sul mercato di gennaio, dopo l’ottimo lavoro fatto in estate.

Un primo rinforzo importante già lo conosciamo, ed è quello di Bereszynski, ma le trattative non si fermano qui. Infatti uno degli obiettivi più importanti del ds partenopeo riguarda il centrocampo. In particolare, Giuntoli è alla ricerca di un vice Lobotka, considerato che Diego Demme è ormai fuori dal progetto tecnico napoletano. L’italo-tedesco ha giocato pochissimo, e il suo stipendio è troppo alto, per questo si sta lavorando per la cessione.

L’operazione non è semplice, e infatti nei giorni scorsi è emersa la possibilità anche che non si concretizzi e che Demme resti al Napoli. La società, però, non perde le speranze di risolvere la situazione dell’ex RB Lipsia, e nel frattempo pianifica chi prendere al suo posto sulla mediana. I sogni, anche questi noti, sono Lukic e Ilic, ma di recente si sono fatti largo altri due nomi.

Due nuovi nomi per il centrocampo del Napoli: Giuntoli pesca in Serie A

A rivelarli è stata oggi ‘La Repubblica’, evidentemente non convinta delle ipotesi sul giocatore del Torino o su quello del Verona. La prima alternativa sarebbe dunque Matheus Henrique del Sassuolo, 25 anni, cartellino da 8 milioni e abbastanza abbordabile. Rispetto alla scorsa stagione, infatti, il brasiliano sta giocando poco, e da metà settembre a oggi Dionisi lo ha messo in campo appena tre volte.

Altrimenti, il Napoli virerà su un altro giocatore altrettanto interessante e appetibile a livello economico. Stiamo parlando di Morten Hjulmand del Lecce, 23 anni, costo quasi identico a quello di Henrique. Il danese viene da 15 presenze e 3 assist nella prima parte di stagione, e ha buone prospettive di miglioramento.