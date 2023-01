Occhio Napoli, scoppia il caos: le forze dell’Ordine sono in sede

Il club è nel mirino della forze dell’Ordine che stanno perquisendo la sede. La cosa potrebbe avere riflessi anche sul Napoli.

Il mese di gennaio è tempo di ripresa di campionati e anche di calciomercato. Anche in un’annata particolare come questa, che ha visto i principali campionati fermarsi a causa del Mondiale invernale in Qatar, a gennaio comincia come al solito la danza del calciomercato. Anche gli azzurri sono in lizza per rinnovare il loro parco giocatori.

Il Napoli infatti ha già messo a segno lo scambio Bereszyński–Zanoli con la Sampdoria. Giuntoli guarda però anche alla prossima stagione. Uno dei nomi caldi è quello di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers, il quale però ha su di lui anche gli occhi di diversi club europei, tra tutti il Leicester e il Marsiglia. Ma oltre alla concorrenza di questi due club il Napoli deve anche fare i conti con alcuni problemi a livello giudiziario che sta attraversando l’Angers.

Il club detentore del cartellino, l’Angers appunto, sta attraversando un pessimo momento sia dal punto di vista del campo che dell’extra-campo. In Ligue 1 il club della Loira è infatti fanalino di coda e rischia seriamente la retrocessione in seconda divisione. L’anno nuovo è cominciato esattamente come si era concluso il 2022, con una sconfitta. Come se non bastasse sono arrivati problemi anche dal fronte giudiziario.

Napoli, che guaio ad Angers: perquisizioni nella sede del club di Ounahi

L’Equipe riporta di perquisizioni da parte delle forze dell’ordine nella giornata di oggi. Già a giungo scorso l’Angers era finito nel mirino degli inquirenti assieme al Saint Etienne. Al club viene contestata l’ipotesi di legami occulti tra la società e alcuni agenti. Oltre all’esercizio abusivo della professione di agente e al riciclaggio di denaro.

Tutto sarebbe partito da alcune intercettazioni riguardanti un soggetto che avrebbe partecipato a trattative circa il trasferimento di calciatori pur non avendo l’abilitazione a farlo. Per questo motivo le forze dell’ordine sono tornate nuovamente negli uffici dell’Angers alla ricerca di ulteriore documentazione. Resta da vedere se questa situazione avrà ripercussioni anche sull’eventuale trasferimento di Ounahi al Napoli.