Caos Inter-Napoli, la rivelazione è senza filtri: “A pensar male…”

Napoli, giornata di vigilia in vista dell’Inter. Attenzione alle parole in vista della gara di San Siro, la rivelazione fa scoppiare il caso: il motivo

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani sarà di scena a Milano per la difficile e complicata trasferta di San Siro. Gli azzurri saranno ospiti dell’Inter di Simone Inzaghi, in un match può già indirizzare la lotta Scudetto. Non tanto per la formazione guidata e allenata da mister Luciano Spalletti, piuttosto per quella meneghina. In caso di sconfitta, il biscione scivolerebbe via dalla corsa al titolo.

A caricare ulteriormente la vigilia di Inter-Napoli, però, sono anche le polemiche nate dopo la designazione arbitrale. Direttore di gara a San Siro sarà Sozza, milanese e lombardo: un qualcosa che ha destato profondo scalpore tra i tifosi azzurri e non solo. Soprattutto, un qualcosa che ha fatto presto nell’attivare una vera e propria teoria del complotto sui social. E anche la stampa nazionale ha provato a stuzzicare lo stesso Spalletti in conferenza stampa, che però ha evitato e dribblato senza troppi problemi le domande dei giornalisti presenti.

Inter-Napoli, caos attorno l’arbitro Sozza: c’è la rivelazione che scatena i tifosi

A commentare la polemica, intanto, c’è anche il giornalista Peppe Iannicelli. Attraverso la sua opinione per ‘OptaMagazine’, la nota firma campana ha così scritto: “Di certo ora sale la pressione sulle spalle dell’arbitro Sozza, fino a diventare spasmodica. La lunga astinenza di calcio ha mandato in tilt i tanti tifosi, sempre più in ansia per la ripresa della Serie A. Ora l’arbitro del big match sarà condizionato da tutto questo trambusto? Si lascerà al campo l’occasione di giudicare il suo operato. Finora è stato tra i più positivi del campionato”.

Di qui, poi, la rivelazione di Iannicelli sul prossimo fischietto di Inter-Napoli: “Sozza è l’astro nascente dell’AIA, travolta però dal recente scandalo. La sua bravura dovrebbe essere valutata oltre il semplice certificato di nascita. È pur vero, però, che a pensar male si fa peccato ma talvolta ci si azzecca…”, ha concluso il giornalista.