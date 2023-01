“Al Napoli glielo darebbero”: De Laurentiis esulta per il colpaccio

Il Napoli ha messo nel mirino il prossimo rinforzo. La strada che conduce verso la fumata bianca è meno impervia del previsto.

Il Napoli ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni da concludere, tese a potenziare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti. In estate la rosa andrà incontro ad un restyling completo, che riguarderà soprattutto il centrocampo. Sono infatti diversi gli elementi che, salvo sorprese, saranno destinati a lasciare la compagnia al termine del campionato. Addii che verranno adeguatamente sostituiti.

Nel taccuino del direttore generale Cristiano Giuntoli sono finiti diversi talenti emergenti del calcio europeo. La strategia alla base non subirà variazioni rispetto a quanto accaduto nella scorsa estate. Si punterà, quindi, su giovani calciatori con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. È il caso, ad esempio, di Lazar Samardizic per il quale, in tempi non sospetti, il tecnico azzurro ha speso parole al miele.

I contatti con l’Udinese sono già scattati ma la fumata bianca resta ancora piuttosto distante. Il motivo è da ricercare nella richiesta economica dei bianconeri (oltre 20 milioni), ritenuta eccessiva dal manager partenopeo. Se ne riparlerà più avanti. Intanto, il club ha cominciato a valutare seriamente la possibilità di acquistare una delle principali rivelazioni del Mondiale andato in scena in Qatar: Azzedine Ounahi.

Napoli, l’Angers pronta a vendere Ounahi

Il centrocampista, nel corso della kermesse svoltasi in Qatar e conclusasi con la vittoria dell’Argentina, ha dato dimostrazione di essere bravo sia nel recupero del pallone che in quello di impostazione. Un elemento polivalente che intriga non poco Giuntoli. Il quale, nelle prossime ore, proverà a gettare le basi della trattativa e strappare il “sì” dell’Angers, proprietario del suo cartellino.

La cifra è stata stabilita, circa 20 milioni, e le probabilità che l’operazione vada in porto sono in costante aumento in queste ore. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i francesi ultimi in classifica attraverso questa cessione avrebbero la “possibilità di risistemare i conti, aggiustare il bilancio e pure la squadra”. Tanti motivi, che renderanno la strada verso il traguardo meno impervia per il Napoli. Il prossimo super colpo, dopo quelli riguardanti Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, sta per essere servito.