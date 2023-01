“Vuole chiudere subito”: Napoli, investimento pesante e colpo da sogno

Il Napoli ha iniziato a muoversi al fine di regalare un nuovo rinforzo a Spalletti. La cifra richiesta è alta ma Giuntoli è ottimista.

Il Napoli ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. A gennaio, salvo sorprese, in città arriverà soltanto Bartosz Bereszyński: l’annuncio ufficiale a riguardo è atteso nell’arco delle prossime ore. Da giugno in poi, invece, sono diversi gli elementi di livello che giungeranno alla corte di Luciano Spalletti per prendere il posto di chi, finora, non è riuscito ad esprimersi nel migliore dei modi.

È il caso, ad esempio, di Tanguy Ndombele e Diego Demme. Il primo, ingaggiato in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, non è riuscito ad ambientarsi nella realtà partenopea. Tante presenze incolori, appena un gol ed un contributo offerto alla causa inferiore rispetto alle aspettative iniziali. Il tecnico, in questa seconda parte della stagione, proverà a rilanciarlo impiegandolo nella posizione di trequartista ma intanto il giudizio, nei suoi confronti, non può che essere negativo.

Male anche Demme, scivolato indietro nelle gerarchie del mister originario di Certaldo. Per l’ex Lipsia soltanto 3 presenze in Serie A, per un totale di 19 minuti trascorsi in campo. La Salernitana, di recente, si è fatta avanti per cercare di prenderlo a titolo temporanea ma i contatti andati in scena non sono bastati per trovare la quadra. Probabile che resti, così da continuare a coltivare il sogno di vincere qualcosa, per poi andare via al termine del campionato. Cristiano Giuntoli, nel frattempo, ha individuato il loro perfetto sostituto: Azzedine Ounahi.

Napoli, occhi puntati su Ounahi

Il centrocampo si è messo in grande luce in occasione dei Mondiali, attirando le attenzioni di un gran numero di club europei. Il direttore sportivo azzurro, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, in questi giorni tenterà di farsi avanti e gettare le basi della trattativa con l’Angers. L’obiettivo? Prenderlo subito, in modo tale da bruciare la concorrenza formata dal Leicester e dall’Olympique Lione, ed accoglierlo poi in estate.

Un colpo in prospettiva, quindi, che garantirebbe nuovo fosforo alla linea mediana del Napoli. Il costo, alla luce delle prestazioni offerte dal marocchino in Qatar, è alto (circa 20 milioni) ma Giuntoli conta di riuscire a limare le pretese economiche della società francese. Il colpo è stato individuato. Ora servirà lavorare con diplomazia per arrivare alla fumata bianca.