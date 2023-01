“Via libera”: calciomercato Napoli, ecco il nuovo capolavoro di Giuntoli

Napoli, ecco il via libera che i tifosi attendevano sul mercato. C’è l’annuncio in diretta, che capolavoro per Cristiano Giuntoli

Se fosse possibile conferire un Oscar al mercato, quello dell’ultime estate l’avrebbe vinto certamente a mani basse. Il 2022 è stato l’anno di Cristiano Giuntoli, che è riuscito a rivoluzionare (senza stravolgere) un Napoli che sembrava aver perso riferimenti e senatori in un colpo solo. E invece, le intuizioni del DS azzurro, come Kim e Kvaratskhelia, hanno permesso a Spalletti di andare addirittura a caccia dello Scudetto.

Anche perché Cristiano Giuntoli non si è fermato soltanto alle due scoperte del campionato. L’ex dirigente del Carpi è stato magistrale nel completare una rosa che, sulla carta, non presenta ormai più alcuna lacuna. Ogni ruolo è coperto da due figure quasi alternative. O meglio, quasi tutti i ruoli: sulla fascia destra della difesa, manca un vero e proprio vice-Di Lorenzo, ma il DS del Napoli è riuscito a chiudere per l’ennesimo piccolo capolavoro della propria stagione.

Bereszynski al Napoli, c’è l’annuncio in diretta: ecco quando ci sarà il via libera per il colpo di Giuntoli

Per quella casella, Giuntoli ha in pugno il blucerchiato Bartosz Bereszynski. Con la Sampdoria è tutto fatto da tempo, in uno scambio di prestiti che porterà a Genova il giovane Alessandro Zanoli. Tutto da capire, invece, se resterà coinvolto nell’affare o meno Nikita Contini. Detto questo, però, quando arriverà l’ufficialità dell’operazione? A rivelare tutto è l’esperto di mercato, Nicolò Schira.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha così spiegato: “I due entourage stanno definendo le ultime formalità. Prima di mandarlo in prestito a Genova, il Napoli ha promesso un rinnovo di contratto a Zanoli e l’accordo col ragazzo c’è già da tempo. Dopo la firma e l’annuncio del nuovo accordo, allora ci sarà il via libera anche per ufficializzare lo scambio con Bereszysnki“. Insomma, non manca molto per l’ennesimo colpo di casa Napoli. Con l’arrivo del polacco, la rosa di Luciano Spalletti andrà con il completarsi ulteriormente.