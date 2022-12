Napoli, Giuntoli valuta ma Spalletti dice no: stoppata la cessione

Il Napoli, in questi giorni, sta valutando la cessione di un calciatore ma Spalletti, interpellato sull’argomento, ha espresso pollice verso.

Il Napoli, durante la sessione invernale del mercato, resterà alla finestra. Luciano Spalletti, infatti, reputa più che competitiva la rosa a disposizione e nel 2023 conta di utilizzare al meglio tutti i componenti della rosa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli approfitterà invece della finestra per tessere relazioni e gettare le basi delle trattative da concretizzare poi a giugno. Al massimo andrà in scena una particolare cessione. Le probabilità che si realizzi, in ogni caso, appaiono minime.

Diego Demme, infatti, ha chiesto alla dirigenza di poter andare via e mettersi alla prova in un altro contesto. L’ex Lipsia, tornato a disposizione del tecnico ad inizio ottobre dopo l’infortunio patito il 19 agosto, non è riuscito a scalare le gerarchie restando ai margini della squadra titolare. Per lui, in totale, appena 3 presenze in campionato (nessuna in Champions essendo rimasto fuori dalla lista) per un totale di 19 minuti trascorsi in campo.

Una miseria per un giocatore che, fino a qualche anno fa, era abituato a ricoprire il ruolo di faro centrale del centrocampo azzurro. L’arrivo in panchina del mister originario di Certaldo e la successiva esplosione di Stanislav Lobotka lo hanno poi progressivamente fatto diventare meno centrale nel progetto napoletano, al punto da spingerlo a prendere la decisione di andare via. Per lui si è fatto avanti la Salernitana, che nel 2023 punta ad essere la mina vagante della Serie A, ma la strada che conduce alla fumata bianca è ancora distante.

Napoli, Demme nel mirino della Salernitana

Il presidente dei granata Danilo Iervolino, di recente, ha espresso la volontà di prenderlo in prestito. Il tutto, però, a patto che il Napoli partecipi in maniera attiva al pagamento dello stipendio percepito dall’italo tedesco (2.5 milioni netti all’anno). Ulteriori contatti sono previsti a breve. Intanto Spalletti, interpellato dalla propria dirigenza sulla trattativa, ha espresso un parere negativo.

A confermarlo è stato oggi il quotidiano ‘La Città’, secondo cui l’allenatore preferirebbe tenerlo alla luce delle tante sfide tra campionato, coppa Italia e Champions League che attendono i partenopei. Lobotka ed André Zambo Anguissa, chiaramente, non potranno giocarle tutte e in tal senso Demme rappresenterebbe una pedina importante da utilizzare per far rifiatare i titolari. Se ne riparlerà più avanti. Per ora c’è da registrare il pollice verso di Spalletti.