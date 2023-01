🤝 Napoli, tutto confermato: accordo ad un passo, il calciatore dice addio

Non solo la Serie A, è iniziato anche il calciomercato. Il Napoli monitora diverse operazioni in entrata ed anche in uscita.Â

Domani inizierĂ ufficialmente la Serie A, dopo oltre due mesi di stop, ma in questi giorni le squadre del nostro campionato, lavorano anche sul mercato. Il Napoli, come tutte le big del nostro campionato, pensa alle operazioni di calciomercato in entrata e in uscita e Giuntoli non vuole fermarsi. il club azzurro ha realizzato una campagna estiva straordinaria, acquisti che gli hanno permesso di volare in testa al campionato.

Questa sessione di calciomercato invernale dovrebbe servire a Giuntoli e alla società partenopea solo per operazioni minori, non certo operazioni riguardanti le stelle della squadra. Gli azzurri sono primi in classifica e tutti in società , e tra i tifosi, sono consapevoli delle chance scudetto in questa stagione. Il Napoli è nettamente primo ed il sogno terzo titolo è tutt’altro che utopia.

La società potrebbe fare un cambio sulla fascia con il polacco Bereszynski che potrebbe arrivare da Genova ed il giovane Zanoli, che, invece, potrebbe fare il percorso inverno. Questo e non solo, la società ha diversi giovani in prestito e c’è qualcuno che potrebbe cambiare aria. Non tutti hanno giocato o disputato un buon avvio di stagione e non sono esclusi cambiamenti.

Napoli, D’Ursi in uscita?

Il calciatore Eugenio D’Ursi, esterno offensivo del Napoli in prestito al Foggia, potrebbe presto cambiare aria. Secondo quanto riporta IlrossoblĂą.it il calciatore potrebbe essere uno dei rinforzi del Crotone in questa sessione di calciomercato invernale. Una nuova avventura per D’Ursi, che, ha giĂ indossato le maglie di Catanzaro, Bari e Pescara. Il trasferimento sarebbe molto vicino.Â

Il giocatore è solo di proprietà azzurra, ma non ha mai indossato la casacca della squadra di Spalletti, eppure serve il consenso dei partenopei per la cessione al Crotone. Il club calabrese vuole rinforzarsi per tornare in Serie B ed il giocatore di proprietà della società di Aurelio De Laurentiis rappresenterebbe una interessante pedina. Non solo acquisti o movimenti prioritari, gli azzurri sono pronti a fare spostamenti anche in uscita.