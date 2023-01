“Ha una clausola per liberarsi subito”: addio Napoli, che colpo di scena

Occhio Napoli, arriva il colpo di scena sul mercato. C’è l’annuncio sui social: “Ha una clausola per liberarsi subito”, che rivelazione

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani sarà ospite dell’Inter di Simone Inzaghi. Tra le difficile mura di San Siro in Milano, gli azzurri dovranno fare i conti con una formazione vogliosa di riagganciarsi al discorso Scudetto. Soprattutto, dovranno fare i conti con una gara subito tosta dopo la lunga e misteriosa sosta Mondiale. E come rientrerà in campo la formazione di Spalletti resta un rebus tutto da sciogliere.

Intanto, il Napoli ha fatto i compiti a casa e non si è fatto trovare impreparato. Nell’attesa di conoscere quale sarà il responso del campo, gli azzurri hanno lavorato bene in questo mese e mezzo senza campionato. Sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco, dove il DS Giuntoli sta riuscendo anche nell’impresa di migliorare ulteriormente questa squadra. Il tutto, aggiungendo alla rosa una reale alternativa di Giovanni Di Lorenzo come Bartosz Bereszynski.

Napoli, colpo di scena sul mercato: attenzione alla clausola che libera subito il big

Nel mentre che il Napoli fa compere, però, bisogna fare attenzione alle uscite. Il futuro di Diego Demme resta tutto da scrivere, mentre quello di Salvatore Sirigu potrebbe presto trovare un epilogo. Il campione d’Europa è sul taccuino della Reggina, che cerca un portiere con cui completare l’assalto alla promozione diretta in questa seconda parte di stagione. E a poter sbloccare tutto, potrebbe esserci un imprevisto colpo di scena.

Come rivelato su Twitter dal giornalista de ‘Il Roma’, Giovanni Scotto: “[…] Nessuna riflessione in atto per Contini o da parte del Napoli per il ritorno in azzurro. Il rientro dalla Sampdoria è confermato. È Sirigu che sta valutando l’addio (ha una clausola per liberarsi subito) nel caso voglia accettare offerte per un posto da titolare”. Insomma, l’ex Genoa e Torino può dire addio agli azzurri in questa sessione di mercato, ma in quel caso il rientro alla casa base di Contini sarebbe cosa soltanto da formalizzare.