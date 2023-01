Occhio Napoli, ufficiale il colpo a gennaio: sarà lui il nuovo portiere?

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo per il Napoli e non solo: c’è il colpo tra i pali, sarà lui il portiere titolare?

Gennaio è tempo di calciomercato. La squadre sono al lavoro per sistemare i problemi e le lacune che non sono riuscite a risolvere durante la sessione estiva. Ecco quindi che questo mese diventa cruciale per il proseguo del campionato. Le rose al 31 gennaio saranno quelle che ci accompagneranno fino alla fine della stagione.

Il Napoli si sta muovendo per portare Bereszyński in azzurro, tramite uno scambio con Zanoli che coinvolge anche il ritorno in azzurro di Nikita Contini. Un movimento tra i pali che potrebbe portare Sirigu o Marfella in uscita. Ma non solo il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda il ruolo di portiere. Tra le pieghe del calciomercato si è inserito anche il Milan con i rossoneri che hanno piazzato il colpo Devis Vasquez tra i pali.

L’arrivo del calciatore si è reso necessario in quanto il Milan sta da diverso tempo facendo i conti con le condizioni fisiche precarie di Maignan. Ecco quindi che Vasquez potrebbe già da subito prendere i guantoni da titolare. Una notizia che indirettamente coinvolge anche il Napoli, visto che gli azzurri sono in lotta con i rossoneri per lo Scudetto.

Milan, Vasquez tra i pali per l’assalto al Napoli capolista

Devis Vasquez arriva in rossonero dal Club Guaranì. Ad annunciarlo è lo stesso club rossonero tramite un comunicato apparso sui propri canali ufficiali. Nel comunicato si parla di contratto fino al 30 giugno 2026. Vasquez lascia il Club Guaranì dopo due stagioni in prima squadra nelle quali ha collezionato 28 presenze in campionato e 3 in Copa Libertadores. Il calciatore vestirà la casacca numero 77.

Classe 1998, Vasquez prima di approdare al Guarani e di conquistare i guantoni da titolare con il club paraguaiano, ha giocato in Colombia, prima nel Patriotas e poi in prestito all’Equidad. Adesso per lui si aprono le porte della Serie A dove immediatamente viene catapultato in un grande club come il Milan.