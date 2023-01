Calciomercato Napoli, ecco l’erede di Zielinski: l’agente svela tutto

Il Napoli in attesa di capire quale sarà il futuro di Piotr Zielinski, nel mentre ha già l’erede in pugno? L’agente svela tutto nel corso della diretta

Dopo l’exploit avuto con Gattuso, sembrava essersi un po’ perso durante il primo anno della gestione Luciano Spalletti. Addirittura, Piotr Zielinski sembrava destinato a lasciare Napoli e viaggiare verso Londra, sponda West Ham. E invece, l’ex Empoli e Udinese non solo si è ripreso gli azzurri, ma si sta dimostrando e confermando come uno dei veri top player di questa squadra.

L’impatto da mezzala che Zielinski ha avuto nel 4-3-3 di Luciano Spalletti è stato devastante. Non solo per qualità di gioco, ma anche e soprattutto per incisività negli ultimi 25 metri di campo. Assist, gol, passaggi chiave: mai il polacco era sembrato così decisivo e costante come quest’anno, con il Napoli che se lo gode in attesa di sciogliere il suo futuro. Con un contratto in scadenza nel 2024, gli azzurri attendono di sciogliere il nodo rinnovo. Nel mentre, però, il DS Giuntoli non se ne sta certo con le mani in mano e lavora già ad un erede di Zielinski, in vista della prossima stagione.

Napoli, quale futuro per Zielinski? Intanto Giuntoli ha il suo erede, l’agente svela tutto

E allora nell’attesa di capire quale sarà il futuro di Piotr Zielinski, attenzione al nome di Azzedine Ounahi. Il marocchino è esploso nel corso dell’ultimo Mondiale in Qatar, di pari passo con il prezzo del suo cartellino. L’Angers chiede ora 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire, anche se il Napoli è al lavoro per bloccarlo ad una cifra accettabile per la prossima stagione (come rivelato ieri da ‘Sky Sport’).

A promuovere e a ‘sponsorizzare’ il colpo Ounahi, è anche il noto agente di mercato Fulvio Marrucco, che a ‘Radio Marte’ ha così commentato: “Parliamo di un ottimo calciatore, anche se non sarà facile prenderlo con tutta questa concorrenza. Il Napoli però ha capito che nessuno è incedibile, quindi anche Zielinski ha un futuro tutto da scrivere. Ounahi al suo posto potrebbe essere il cambio giusto, qualora il polacco decidesse di voler cambiare aria”.