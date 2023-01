Inter-Napoli, la mazzata è servita: ufficiale, doccia gelata per i tifosi

Alla vigilia dell’attesissimo match tra Inter e Napoli arriva la notizia ufficiale: una vera e propria mazzata per i tifosi.

Inter-Napoli è senza dubbio il piatto forte della giornata di campionato di domani. Dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale che ha visto il trionfo di Messi con l’Argentina, la Serie A riparte. Tutti ad inseguire il Napoli capolista, tra cui logicamente c’è anche un’Inter che, in questa prima parte di stagione, ha accusato qualche stop di troppo.

Una brutta notizia però ha colpito i tifosi napoletani. A dire il vero è una notizia che era nell’aria da diverso tempo, ma che adesso trova anche i crismi dell’ufficialità. Negli ultimi giorni del 2022 la Prefettura di Milano aveva già disposto il divieto di vendita di biglietti a tutti i residenti in Campania. Un divieto che si estendeva anche automaticamente ai possessori della Tessera del Tifoso. Troppo alto il rischio di incidenti tra le due tifoserie, anche alla luce di precedenti non certo incoraggianti che sono successi tra azzurri e nerazzurri.

Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale della SSC Napoli che ribadisce il divieto di vendita di tagliandi per il match di San Siro ai tifosi azzurri residenti in Campania. La SSC Napoli, attraverso i suoi canali ufficiali dai quali è stato diffuso il comunicato, avvisa anche che ai tifosi campani che si presenteranno comunque ai cancelli di San Siro sarà impedito di assistere alla partita, quindi di evitare di presentarsi comunque fuori lo stadio.

Inter-Napoli, azzurri senza tifosi: troppo alto il rischio di scontri

Non certo una notizia piacevole per il Napoli, che dovrà quindi rinunciare allo zoccolo duro del suo tifo in trasferta. Nei giorni scorsi era comunque stato stabilito che, chiunque avesse già acquistato il tagliando per assistere al match, sarebbe stato rimborsato. La SSC Napoli ha voluto quindi precisare che tutti coloro che non hanno ancora usufruito del rimborso non potranno comunque presentarsi allo stadio ed entrare.

Tra le due tifoserie, quella del Napoli e dell’Inter, non corre buon sangue e la storia, anche recente, è piena di scontri ed incidenti. A farne le spese, oltre ai tifosi campani che non potranno assistere al match, anche la squadra che si vede privata di una parte consistente del suo tifo.