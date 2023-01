😲 Napoli, Spalletti è netto sui ‘complotti’: “Lasciatemi dire una cosa…”

Il tecnico del Napoli Spalletti, oggi in conferenza odierna, ha parlato della presenza di possibili complotti a danno della sua squadra.

Al big match della sedicesima giornata mancano ormai poche ore. Domani, alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano, scatterà il big match che vedrà in campo l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Quinta in classifica contro la capolista, secondo miglior attacco della Serie A (34) contro il migliore dell’intero campionato (37). Un match che già da ora si preannuncia fondamentale per le ambizioni di gloria di entrambi i club.

I nerazzurri, dopo alcune settimane vissute nella bufera, hanno approfittato degli ultimi impegni prima del Mondiale per risalire in classifica. La vetta, in ogni caso, resta distante 11 punti ed il tecnico Simone Inzaghi non potrà permettersi altri scivoloni se intende continuare a cullare il sogno di avvicinarsi ai rivali e conquistare lo scudetto. I partenopei, dal canto loro, hanno condotto una prima parte della stagione da sogno mettendo a referto 13 vittoria in 15 partite disputate.

Le sconfitte rimediate in amichevole a dicembre per mano del Villarreal e del Lille, però, hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente. Preoccupazioni e timori che la squadra dovrà cercare di allontanare, ripartendo subito nel migliore dei modi. Il mister originario di Certaldo, dal canto suo, è sicuro di poter fare un’ottima prestazione e portare a casa 3 punti fondamentali nella corsa verso lo scudetto.

Napoli, la conferenza di Spalletti alla vigilia del big match

Il tecnico, nel corso dell’odierna conferenza stampa che prevede la gara, ha fatto il punto spiegando quali sono i motivi che lo rendono ottimista. “Non arriviamo a giocare domani forti della posizione in classifica o di non aver mai perso. Ci arriviamo forti dalla consapevolezza di ciò che sappiamo fare in campo”. L’allenatore, in seguito, ha parlato della possibile presenza complotti ai danni della propria squadra.

“Noi non pensiamo a complotti di nessun genere, però se tanti e spesso tirate fuori questi discorsi è segno che il nostro sistema è migliorabile. La credibilità deve essere la prima cosa, soprattutto in un momento come quello attuale”. Il count-down verso il fischio d’inizio procede. La posta in palio è alta, per un match che già da ora si preannuncia ricco di gol ed emozioni. Spalletti ed Inzaghi sono chiamati ad evitare uno scivolone che potrebbe costare caro.