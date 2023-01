😲 “Il risultato esatto di Inter-Napoli”: pioggia di gol, la notizia spiazza i tifosi

Inter-Napoli, big match della sedicesima giornata del campionato, si avvicina. Una gara che si preannuncia ricca di gol ed emozioni.

L’attesa è quasi giunta al termine. Riprenderà infatti domani il campionato, andato in stand-by il 14 novembre per consentire il regolare svolgimento del Mondiale in Qatar. La sedicesima giornata del torneo verrà aperta alle ore 12.30 da Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria mentre alle 20.45, in contemporanea ad Udinese-Empoli, andrà in scena il big match tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Un crocevia di fondamentale importanza sia per i padroni di casa che per gli ospiti.

Gli azzurri, ad esempio, sono primi con 8 punti di vantaggio rispetto al Milan secondo ma le sconfitte rimediate in amichevole per mano del Villarreal e del Lille hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente. Il mister originario di Certaldo, dal canto suo, è tranquillo ma per restituire serenità alla piazza dovrà cercare di fare bottino pieno a Milano. Operazione alla portata, ma non affatto facile.

I nerazzurri, invece, in Serie A sono andati incontro a diverse battute d’arresto (5 sconfitte) che hanno rallentato la corsa verso la vetta. L’attuale quinto posto ed il -11 dalla vetta non soddisfano Inzaghi il quale, in queste ore, ha spiegato di credere ancora nella conquista del tricolore. Il match si preannuncia ricco di emozioni e anche di gol, alla luce dell’analisi apparsa nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Napoli, con l’Inter una gara ricca di reti

Le due squadre sono state le più prolifiche: 37 reti per i partenopei (2.46 a partita), 34 per la Beneamata (2,26). Entrambe, scrive la rosea, sono andate oltre i propri “expected goal” ovvero i “gol attesi”. In base a questi dati, quindi, “si potrebbe desumere che il 2-2 sia il risultato probabile di domani a San Siro”. Tuttavia, un successo in trasferta del Napoli resta comunque più che possibile.

“L’Inter crea quanto il Napoli, ma l’impermeabilità degli spallettiani è superiore e il 2-2 potrebbe mutare in 2-3”. L’Inter è avvertita. Per piegare la capolista servirà una prestazione scintillante, tanto in fase realizzativa quanto in quella difensiva. Spalletti, intanto, riflette sulla migliore formazione possibile da mandare in campo sul campo di San Siro. Possibile qualche sorpresa, come ad esempio l’impiego dal primo minuto di Tanguy Ndombele al posto di André Zambo Anguissa.