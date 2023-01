Inter-Napoli, tifosi impazziti: arriva la notizia ufficiale

Ufficialità che fa impazzire i tifosi in vista di Inter-Napoli: adesso la notizia è certa, sarà una vera e propria bolgia il 4 gennaio a San Siro

Dopo un mese e mezzo di digiuno, la Serie A è finalmente alle porte. Il Napoli tornerà in campo dopo la lunga sosta dovuta al Mondiale di Qatar. E lo farà nella difficile e complicata cornice di San Siro. A Milano, gli azzurri dovranno avviare la prima tappa di un tour de force che terminerà il 29 di gennaio. Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma: cinque gare che possono già influire (se non addirittura già decidere) il corso del campionato 2022-2023.

E a partire dalla gara contro l’Inter, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è chiamata a fare sul serio. Anche perché il gioco si fa subito durissimo e bisogna riprendere da laddove si era lasciato, per non creare antipatici spiragli nella lotta al titolo. Dopotutto il Napoli sa benissimo che a Milano affronterà una squadra difatti all’ultima chiamata Scudetto. E che contro gli azzurri, gli uomini di Simone Inzaghi daranno il 150% per tentare di batterli e restare aggrappati al treno che porta alla vetta.

Inter-Napoli, i tifosi scalpitano e impazziscono: adesso è tutto ufficiale

Insomma, le premesse sono quelle del super match. E anche la cornice di pubblico si prospetta tale. A rendere ufficiale il sold-out di San Siro è proprio l’Inter, che attraverso il proprio sito comunica il tutto esaurito per la gara del 4 gennaio contro il Napoli. E di lì, anche l’invito a tutti i tifosi nerazzurri a recarsi ai tornelli del Meazza entro le 18.45, così da non creare eccessive code e far affluire tutti allo stadio senza troppe difficoltà.

Nel mentre, le due squadre si preparano ad un confronto molto più che delicato. Inter-Napoli sarà uno dei primi tasselli per la lotta Scudetto 2022-2023, con tanti punti interrogativi che verranno sciolti dai novanta minuti di San Siro: la sosta avrà smorzato il Napoli? Oppure gli azzurri riprenderanno più forte di prima?