Calciomercato Napoli, Giuntoli cala il jolly: colpo da 25 milioni

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha le idee ben chiare e un colpo da 25 milioni di euro da mettere a segno. Ecco le ultime novità.

Il Napoli si sta preparando per (ri)scendere in campo dando il meglio di sé. Il big match contro l’Inter, a San Siro il 4 gennaio, sarà il primo vero banco di prova per comprendere come verrà affrontata questa seconda parte di stagione che sta per cominciare. Nel frattempo, poi, Giuntoli si concentra sul mercato e ha già pronto l’asso nella manica.

Il mercato di gennaio ha ufficialmente preso il via quest’oggi. Adesso le squadre di Serie A potranno fare il punto della situazione sulle entrate e sulle uscite, con l’intento di andare a rafforzare i diversi reparti.

Sotto questo punto di vista, allora, il primo intento di Cristiano Giuntoli è quello di lavorare in maniera mirata per i diversi profili da provare a portare tra le file azzurre. Ecco il nome che adesso appare perciò sempre più vicino. Si tratta di Azzedine Ounahi, marocchino esploso nel corso dei Mondiali in Qatar.

Calciomercato Napoli, nel mirino c’è Ounahi: Giuntoli lavora per portarlo in rosa

Il Napoli, quindi, con Luciano Spalletti lavora per tornare in campo nel modo migliore possibile. Il big match contro l’Inter dirà già la sua in merito a questa seconda parte di stagione che dovrà essere disputata. È fondamentale non commettere passi falsi.

In ottica calciomercato, invece, dal canto suo c’è Cristiano Giuntoli che lavora sotto traccia per portare in squadra profili che possano dare il proprio contributo nel modo migliore possibile. Così come fatto la scorsa estate con giocatori come Kvaratskhelia, Simeone, Kim, Raspadori e non solamente.

A questo proposito, quindi, il giocatore che ha attirato l’attenzione del club è il marocchino Azzedine Ounahi. Il classe 2000 è di proprietà dell’Angers, che per lui chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro, come riferito da ‘Sky Sport’. Troppi per il Napoli che vorrebbe abbassare le richieste. In ogni caso, l’intenzione è chiara: bloccarlo da ora per giugno, dal momento che non ha attualmente la possibilità di avere in rosa un altro calciatore di nazionalità extra-europea.