“Si andrà per le lunghe”: occhio Napoli, la tegola è pesantissima

L’infortunio è più serio del previsto e non riguarderà soltanto Inter-Napoli. La notizia viene data in diretta e anche commentata con dovizia di particolari.

In occasione di Inter-Napoli mister Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un elemento importante come Marcelo Brozovic. Il centrocampista croata, che ha partecipato con discreto successo anche ai Mondiali di Qatar 2022, quest’oggi è stato sottoposto ad esami clinici a causa di indolenzimento muscolare alla gamba sinistra, che ha messo in luce un risentimento. Ciò significa che il calciatore dovrà stare a riposo e rispettare i tempi di recupero, non ancora stabiliti del tutto.

Per mister Luciano Spalletti e i suoi può anche essere una “buona” notizia, poiché avranno un cruccio in meno a cui dedicarsi sia in questi giorni di preparazione al match che in campo. L’Inter, invece, perde una soluzione importante poiché Brozovic è uno degli elementi di maggiore riferimento per la squadra sia per la difesa che per l’attacco.

L’ha confermato anche il giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, in onda su ‘TV Play’, sulla piattaforma Twitch.

Inter-Napoli senza Brozovic, Biasin: “Problema molto serio per i nerazzurri”

L’esperto di faccende nerazzurre ha commentato il tipo di infortunio che patisce Brozovic: “È il solito al polpaccio. Soffre di questo problema, infatti gli ha impedito di disputare un Mondiale sontuoso. Temo che non ci sia una risoluzione immediata, poiché si tratta di un muscolo che i medici trattano, tenendoti frenato. Anche quando non senti più dolore lo fanno, poiché non è una zona semplice da curare. Per cui tempo che salterà più di dieci giorni, si andrà per le lunghe”.

In merito al peso dell’assenza di Marcelo Brozovic per l’Inter, Biasin ha dichiarato: “Per la squadra è un problema molto serio, poiché se il croato non è il migliore giocatore della rosa, poco ci manca. Non lo stanno avendo a disposizione quasi per tuta la stagione… Per adesso Calhanoglu e Mkhitaryan hanno fatto un buon lavoro, quindi i titolari non mancano, la coperta però è un filo corta. Peccato perché manca il collante nel gioco di Simone Inzaghi da diverso tempo. Sotto la gestione del tecnico Calhanoglu è il giocatore che probabilmente ha reso di più. È andato oltre alle aspettative, per cui da questo punto di vista mi sembra una garanzia”.