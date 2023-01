Napoli, assenza a sorpresa con l’Inter? La notizia spiazza i tifosi

Il Napoli pronto a sfidare l’Inter, ma l’ultima novità è che Spalletti potrebbe dover operare un cambio dell’ultimo minuto a centrocampo.

Manca un solo giorno al tanto atteso ritorno in campo della Serie A, che vedrà il Napoli chiamato a una sfida tutt’altro che semplice. I partenopei saranno infatti ospiti dell’Inter, desiderosa di dimostrare il suo valore e le sue possibilità di lottare per i piani alti della classifica. A complicare le cose per la squadra campana ci sono però anche gli ultimi problemi di formazione.

Spalletti arriva infatti alla gara di San Siro con non pochi dubbi in merito a chi schierare dal primo minuto. Le incognite sono legate anche alla questione Mondiale in Qatar, con alcuni giocatori importanti riunitisi al gruppo più tardi a causa del torneo e delle successive vacanze. Non tutti sono tornati alla base nelle condizioni ideali, e l’allenatore toscano ha dovuto lavorare attentamente su questo fronte.

Oggi, il ‘Corriere dello Sport’ sgancia la bomba: uno dei titolari ideali del Napoli potrebbe infatti restare in panchina nel match di mercoledì sera. Scelta tecnica più che reale problema fisico, ma Spalletti starebbe pendendo adesso verso questa clamorosa decisione a centrocampo. La decisione definitiva sarà presa però probabilmente oggi dopo la rifinitura.

Novità a centrocampo nel Napoli: cambio a sorpresa con l’Inter

Secondo quanto raccontato dal numero odierno del quotidiano sportivo, l’allenatore di Certaldo starebbe valutando l’ipotesi di tenere in panchina André Zambo Anguissa. Il camerunense non è del tutto al 100%, come visto nel test congiunto con la Juve Stabia, e quindi potrebbe essere preferibile lasciarlo fuori. Ma soprattutto, Spalletti sembra adesso avere più fiducia per la partita per il suo sostituto ideale.

Infatti durante la preparazione nella sosta ha fatto vedere cose molto positive Tanguy Ndombele, che scalpita per partire titolare nel big match di San Siro. Il 26enne francese in prestito dal Tottenham ha giocato 18 partite in stagione, ma è partito dal primo minuto solo in 6 occasioni. Ecco che allora questa sarebbe per lui un’occasione d’oro per lasciare il segno.