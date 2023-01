“Non ci può essere credibilità”: Napoli, il giudizio netto di Mazzoleni

L’ex arbitro Mario Mazzoleni dice la sua alla vigilia di Inter-Napoli riguardo la designazione dell’arbitro Sozza

Il Napoli domani sera scenderà in campo contro l’Inter in quella che sarà la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una grandissima sfida, la squadra di Inzaghi proverà a fermare quella di Luciano Spalletti che fin qui è rimasta l’unica imbattuta in Europa dopo la caduta del PSG. Cosa succederà lo può dire solo il tempo, sta di fatto che i giocatori non saranno al massimo della forma visto che si tratta solo della prima partita dopo il Mondiale.

Ha suscitato parecchie polemiche la decisione di designare Simone Sozza come arbitro di Inter-Napoli, nato a Milano, ma della sezione di Seregno. Polemiche inutili che fanno parte di quel che è il campionato italiano di calcio. Spalletti e Inzaghi in conferenza stampa hanno provato a non alimentarle, concentrandosi giustamente sulla partita. Dopo tante settimane di stop, la cosa più importante è il campo. Della designazione ha parlato l’ex arbitro, Mario Mazzoleni.

Inter-Napoli, le parole di Mazzoleni su Sozza

Mario Mazzoleni, ex arbitro, ha parlato nel corso di Calciomercato.it in onda su TV Play: “L’AIA è commissariata, sta passando un periodo pessimo, il Procuratore Federale è stato arrestato ed è ovvio che non ci può essere credibilità. Io mi concentrerei sul resto del campionato che sta iniziando di nuovo, gli arbitri che vanno in campo sono credibili”. Poi continua: “Il problema è che Rocchi, a parte due o tre top, gestisce un livello arbitrale livellato verso il basso. E l’arbitro si costruisce facendolo arbitrare”.

Mazzoleni ha parlato anche delle parole di Marotta nel 2013: “Un dirigente per tirare acqua al suo mulino, dice anche cose che non pensa. Fa parte del calcio, magari quelle parole su Guida a Marotta servivano in quel momento”. Insomma, è tempo di Inter-Napoli, è tempo di iniziare di nuovo con le polemiche arbitrali, che sono parte integrante della Serie A. La speranza è che Sozza non commetta errori particolari per non andare a toccare di nuovo quei tasti sgradevoli sui complotti.