🚑 Napoli gelato, la tegola è ufficiale: salterà la gara contro l’Inter

Pessime notizie per il Napoli. Alla vigilia del match contro l’Inter arriva la batosta: il calciatore salterà il match contro i nerazzurri.

Vigilia di campionato per la Serie A, il Napoli è pronto a tornare in campo. Si ricomincia esattamente da dove eravamo rimasti, con gli azzurri in testa alla classifica che guardano tutti dall’alto verso il basso. Ritorno in campo però al cardiopalma, con un big match che vede gli uomini di Spalletti subito di fronte all’Inter.

I nerazzurri sono affamati di riscatto. Dopo un inizio di stagione non certo esaltante, l’undici allenato da Simone Inzaghi ha comunque portato a casa una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che ha dato grande spinta morale all’ambiente. Ecco che i nerazzurri vogliono certamente cominciare il 2023 nel migliore dei modi, sfruttando anche lo scontro diretto per recuperare qualche punto nei confronti degli azzurri capolisti.

Spalletti dal canto suo vuole iniziare il 2023 esattamente come aveva lasciato al situazione a novembre. Con un Napoli inarrestabile, capace di giocarsela a testa alta e mettere sotto chiunque. Il tecnico toscano però deve fare i conti anche con l’infermeria, con Gianluca Gaetano che ha dovuto alzare bandiera bianca alla vigilia del match.

Napoli, Gaetano salta l’Inter: gastroenterite per lui

Gianluca Gaetano non sarà quindi disponibile per il match di San Siro contro l’Inter. Il centrocampista azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una gastroenterite che l’ha colpito. A comunicarlo è la stessa SSC Napoli che, nel solito report dell’allenamento quotidiano, da la notizia di come il centrocampista prodotto del vivaio non sarà disponibile per il match di domani.

In questa stagione Gaetano si sta ritagliando il suo spazio nelle gerarchie di Spalletti. Pur non essendo tra i titolarissimi del Napoli, il prodotto del settore giovanile è riuscito a mettere a referto 6 presenze tra Serie A e Champions League. Equamente divise tra le due competizioni, in campionato per Gaetano c’è stata anche la gioia dell’assist ne gol vittoria contro lo Spezia.