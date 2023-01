“Vorrebbe andarsene”: Napoli, non solo Demme. Addio a sorpresa?

Nel Napoli potrebbe esserci un’altra cessione oltre a Demme: un noto membro della rosa di Spalletti starebbe infatti per chiedere la cessione.

Siamo finalmente a gennaio e il calciomercato entra ufficialmente nel vivo. Il Napoli, come abbiamo visto nelle settimane passate, ha tanti obiettivi per rafforzare la rosa a disposizione di Spalletti, ma potrebbero esserci pure delle uscite. Anche perché non sono pochi i giocatori azzurri che fanno gola ad altri club, sia in Europa che in Italia. Non è quindi da escludere che la società possa decidere di operare qualche cessione anche importante.

Il più probabile partente, secondo quanto si racconta da giorni, è Diego Demme, al centro di un piano per il centrocampo. Solo con la sua cessione, particolarmente vantaggiosa a livello di ingaggio, Giuntoli potrà lanciare l’assalto a uno dei rinforzi necessari all’allenatore. Ma l’italo-tedesco potrebbe non essere il solo giocatore del Napoli a lasciare la squadra nei prossimi giorni. Qualcosa si muove infatti anche riguardo un altro nome noto.

L’indiscrezione arriva da Gianluca Di Marzio, che durante la trasmissione di Sky Sport ‘Calciomercato l’Originale’ ha rivelato che uno dei giocatori più esperti del Napoli è nel mirino di un altro club italiano. L’operazione al momento è solo virtuale, visto che non sembrano esserci stati ancora contatti, ma il club partenopeo potrebbe essere interessato a portarla avanti.

Napoli, cessione possibile: il Cagliari insegue un veterano azzurro

Il nome al centro della notizia è Salvatore Sirigu, l’esperto portiere ex Palermo, PSG, Siviglia e Torino. Arrivato a Napoli la scorsa estate a titolo gratuito dal Genoa, non ha ancora giocato un solo minuto in partite ufficiali, e il prossimo 12 gennaio spegnerà 36 candeline. È chiaro che un giocatore con il suo curriculum e ancora non vecchissimo per il ruolo vorrebbe avere più spazio, e la cessione pare l’unica opportunità.

Su di lui, secondo Di Marzio, ci sarebbe il Cagliari, undicesimo in Serie B ma molto ambizioso. La società sarda ha da poco assunto Claudio Ranieri come nuovo allenatore, che sarebbe interessato all’attuale vice Meret. E anche per il giocatore la situazione sarebbe ideale: Sirigu è sardo e gradirebbe tornare nella sua regione, dove però non ha mai giocato.