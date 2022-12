❌ Napoli, Demme scaricato ufficialmente? L’agente svela tutto

Rispetto a quanto accadrà fra Diego Demme e il Napoli durante il calciomercato di gennaio sembra essere giunta una prima conferma.

La società di Aurelio De Laurentiis non ha fretta né interesse a offrire durante la sessione invernale di calciomercato alcuno dei suoi giocatori. I movimenti che saranno fatti nasceranno dall’intenzione di soddisfare delle esigenze oppure di pensare ciò a seminare per il futuro, a partire da quanto accadrà al termine dell’attuale stagione sportiva. Per cui c’è poco fermento, tranne per ciò che concerne il centrocampista Diego Demme.

L’italo-tedesco, rispetto al resto dei compagni di squadra, è stato utilizzato col contagocce in questi primi mesi dell’annata 2022-23, anche a causa di uno stato di forma reso discontinuo dagli infortuni. Inoltre, ritoccare il trio di metà campo formato da Anguissa, Zielinski e Lobotka sarebbe stato davvero difficile: i tre hanno garantito attraverso le loro prestazioni di capirsi alla perfezione e di essere la linea di centrocampo tra le migliori d’Europa.

Bisognerà confermarsi e anche per questo il tecnico Spalletti tratterebbe Demme volentieri: i mesi davanti sono tanti e le flessioni possono capitare, per cui sarà importante il contributo di tutti. Al contempo l’allenatore e la società intendono comunque accontentare il calciatore e andare incontro alle sue esigenze.

Niente Valencia per Demme, Gattuso chiama Nandez: la conferma dell’agente

Fra le varie possibili società interessate al centrocampista, ultimamente si è parlato anche del Valencia di Rino Gattuso. L’allenatore italiano stima molto Diego Demme e, durante la sua permanenza sulla panchina del Napoli, i due hanno avuto un ottimo rapporto e ne ha giovato proprio il calciatore, offrendo eccellenti prestazioni. Tuttavia, pare che la società spagnola e anche l’allenatore possa avere idee e obiettivi ulteriori, come confermato dal procuratore Pablo Bentancur.

L’uruguaiano cura gli interessi, fra gli altri, di Nahitan Nandez del Cagliari, per il quale pare che nel futuro possa esserci proprio il Valencia. Al club iberico piace e in tal caso sarebbe lui a occupare la pedina di centrocampo al posto di Demme. Di seguito le parole di Bentancur ai microfoni di ‘Quiero Futbol’: “Ci sono 2-3 proposte per il mio assistito. Mi ha chiamato Gattuso per portarlo al Valencia e ho avuto qualche contatto anche col direttore sportivo, che richiamerò. Sono sicuro che, dopo la delusione di non essere convocato per i Mondiali, nel futuro Nandez riconquisterà anche la Nazionale”.